في الذكرى الـ 87 لميلادها.. تعرف على أبرز المحطات في حياة رجاء الجداوي

تحل اليوم الذكرى الـ87 على ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي ولدت 6 في سبتمبر عام 1934، في الإسماعيلية، وعرفها الوسط الفني بأناقتها وذوقها، كما قدمت إلى جمهورها أكثر من 300 عملًا فنيًا بين السينما والدراما.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز المحطات في حياة رجاء الجداوي.

المحطات الفنية في حياة الراحلة رجاء الجداوي

اسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، وهي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا التي تولت تربيتها وهي في الثالثة من عمرها، ولكنها تركتها بعد ذلك عندما وصلت سن الـ 14، بسبب أزمة مالية لوالدتها، ثم عادت بعد ذلك للعيش معها مرة أخرى.

بداية دخول رجاء الجداوي إلى عالم الفن

بدأت مسيرتها الفنية عام 1958 من خلال فيلم «غريبة» بطولة نجاة الصغيرة، وأحمد رمزي، والذي أثبتت من خلاله إجادتها التمثيل، لتتوالى عليها بعد ذلك الأعمال الفنية السينمائية والدرامية، في مسيرة فنية تخطت الـ 60 عامًا.

شاركت في العديد من الأفلام منها: «دعاء الكروان، إشاعة حب، حنفي الأبهة، عصابة حمادة وتوتو، أمير الظلام، كامل الأوصاف، تيمور وشفيقة»، كما قدمت أدوارًا في العديد من المسلسلات، منها: «أحلام الفتى الطائر، نونة المأذونة، طلعت روحي، تامر وشوقية، عوالم خفية، حلاوة الدنيا».

قصة زواج رجاء الجداوي

تعرفت الجداوي على زوجها حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق «حسن مختار» أثناء وجودها في السودان لأداء دورها في مسرحية «روبابيكيا» بدلاً من نبيلة عبيد، وتزوجا بعد 6 أيام في 22 نوفمبر عام 1970، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة «أميرة».

آخر أعمال رجاء الجداوي

وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم «توأم روحي»، المعروض بعد وفاتها في أغسطس 2020، وهو من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، عائشة بن أحمد، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

أما عن آخر أعمالها الدرامية مسلسل «لعبة النسيان» الذي عرض في رمضان 2020، من بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، وخلال الأيام الأخيرة من تصوير المسلسل أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وفاة رجاء الجداوي

وبعد 45 يومًا من العلاج تدهورت حالتها الصحية ورحلت عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020، عن عمر يناهز 85 عامًا، لتترك وراءها إرثًا فنيًا كبيرًا ليبقى حاضرًا سنوات طويلة.