يبحث خلال الفترة الحالية، العديد من أولياء الأمور والطلاب التابعين لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية 2021، عن كيفية تقليل الاغتراب، وذلك بعد الإعلان ظهر اليوم الاثنين رسميا، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، لذا تستعرض «الوطن» لينك تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الأولى والثانية مع قواعد وموعد تقليل اغتراب.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن بشكل رسمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021، كما كشف أيضا عن الحد الأدنى للكليات سواء لطلاب الشعبة الأدبية أو طلاب الشعبة العلمية «رياضة أو علوم»، وأوضح وزير التعليم العالي، عن الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة لجميع الشعب العلمية والأدبية.

لينك تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الأولى والثانية

وكشفت وزارة التعليم العالي، أنه يُمكن لجميع طلاب المرحلتين الأولى والثانية، تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن للطلاب التحويل وتقليل الاغتراب، من خلال الدخول عبر لينك تقليل الاغتراب 2021.

بالتفاصيل.. قواعد وموعد تقليل اغتراب طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية 2021

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن كل قواعد وموعد تقليل اغتراب طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية 2021، التي توضحها «الوطن» بالتفاصيل.

موعد تقليل اغتراب طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية 2021

وأوضحت «التعليم العالي» موعد تقليل اغتراب طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية 2021، وأكدت أنه سيجري فتح باب تقليل الاغتراب «التحويلات بين الكليات»، بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 من شهر سبتمبر، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 12 من الشهر ذاته، على أن يجري تنفيذ كل عمليات التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

في نقاط.. شروط وقواعد تقليل اغتراب طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية 2021

وكشفت وزارة التعليم العالي عن شروط وقواعد تقليل اغتراب طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية 2021، وهي كالتالي:

1 - يجب أن يلتزم الطالب بقواعد التوزيع الجغرافي.

2 - التحويل يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

3 - لا يوجد أي تحويلات ورقية.

4 - متاح التحويل لمرة واحدة فقط.

5 - المفاضلة بين جميع الطلاب وفقًا لمجموع الدرجات.

6 - التحويل لكلية مناظرة يتم من خلال حدود الحد الأدنى للقطاع.

7 - التحويل لكلية غير مناظرة يتم من خلال استيفاء الحد الأدنى للكلية التي يريد التحويل إليها.

8 - أن يستفي الطالب كل الشروط الإضافية للكليات التي يريد التحويل إليها مثل «اختبار القدرات».

9 - التحويل يتم من خلال النسبة المقررة «10%»، بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية وفي إطار أسبقية المجموع.