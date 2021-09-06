عاجل.. وزير التعليم العالي يعلن مواعيد تقليل الإغتراب والتحويل

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن مكاتب التنسيق قامت بتوزيع 359.907 طالب وطالبة خلال المرحلتين الأولى والثانية من إجمالي الطلاب الناجحين بالدور الأول من إجمالي 429.645 طالب وطالبة، والطالب حقه طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع الالكتروني للتنسيق لتقليل الاغتراب.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أن التحويلات وتقليل الاغتراب يبدأ الأربعاء 8/9/2021 وحتى الأحد 21/9/2021، ويعتمد على الشروط الخاصة بالتوزيع الجغرافي والاقليمي.