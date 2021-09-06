أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد فتح باب تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية 2021 «التحويلات»، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.egypt.gov.eg، أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة 10%، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021 وحتى يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

طباعة بطاقة الترشيح بعد تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية 2021

وأوضح وزير التعليم العالي، أنَّه تزامنا مع تحديد موعد فتح باب تقليل الإغتراب المرحلة الأولى والثانية 2021 «التحويلات»، أنَّه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتجية مرحلة تقليل الإغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

شروط وقواعد تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية

وأكّدت وزارة التعليم العالي، أنَّه بعد إعلان موعد فتح باب تقليل الإغتراب المرحلة الأولى والثانية 2021، تمّ وضع العديد من الشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب كالتالي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبارات القدرات التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وخلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، أعلن وزير التعليم العالي الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة.