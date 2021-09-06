تنسيق المرحلة الثانية: 79.75% للهندسة و85.6%للطب البيطري وأماكن متاحة في كليات التربية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق المرحلة الثانية، موضحاً أنَّه 79.75% لكلية الهندسة و85.6% للطب البيطري، مؤكداً أنَّه هناك أماكن متاحة في كليات التربية والحقوق والآداب، لافتة إلى أنَّ تنسيق المرحلة الثالثة يبدأ فور إعلان نتيجة التحويلات.

وترصد «الوطن» في السطور أماكن متاحة في عدد من الكليات لطلاب الشعبة العلمية:

- بعض كليات الزراعة لشعبة رياضيات.

- كليات التربية «تعليم ابتدائي».

- كليات التربية شعبة طفولة.

- كليات الحقوق «انتظام وانتساب».

- كليات التربية النوعية.

- كليات الآداب «نظام وانتساب».

- كليات السياة والفنادق.

- المعاهد الفنية للتمريض.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التربية النوعية. «موسيقية وفنية».

- كليات التربية الفنية.

- كليات التربية الموسيقية.

- الكليات التكنولوجية.

- المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الحد الأدنى للكليات

وكشف «عبدالغفار» في تصريحات له في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الحد الأدنى للكليات في السطور التالية:

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب البيطري 351 درجة، أي بنسبة 85.6%.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التمريض 256 درجة، بنسبة 62.43%،.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة 327 درجة، بنسبة 79.75%.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية التخطيط العمراني 323 درجة، أي بنسبة 78.78%.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الفنون التطبيقية 317 درجة، أي بنسبة 77.31%.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الحاسبات والمعلومات هو 308 درجات، أي بنسبة 75.12%.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الفنون الجميلة «عمارة» 287 درجة، أي بنسبة 70%.

وفي سياق متصل، أكّد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي أنَّ عدد طلاب تنسيق المرحلة الثانية بلغ 243022 طالبا وطالبة، وبلغ تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 62.07% فأكثر، والحد الأدنى لتنسيق الشعبة الأدبية 238 درجة بنسة 58.05% فأكثر.

وأوضح أنَّ تقليل الاغتراب يبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 سبتمبر حتى الأحد الموافق 9 من نفس الشهر، ويبدأ تنسيق المرحلة الثالثة بعد تقليل الاغتراب، يوم 12 سبتمبر ومتوقع لها 66.790 ألف طالب.