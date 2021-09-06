مصطفى محفوظ يطرح «وقعنا في ورطه» من ألبوم «حالف وناوي» (فيديو)

طرح منذ قليل المنتج محمد علام أغنية «وقعنا في ورطة» على جميع المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي ضمن أغاني ألبوم «حالف وناوي» للفنان مصطفى محفوظ الذي يقوم بطرحه خلال موسم صيف 2021.

الأغنية من كلمات حسين رضوان وألحان مصطفى محفوظ

«وقعنا في ورطة» كلمات حسين رضوان وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع وماستر أحمد عبدالسلام وإنتاج محمد علام «كيوب ميوزك»، وجيتار مصطفي نصر .

«وقعنا فى ورطة» رابع أغنيات مصطفى محفوظ

"وقعنا في ورطة" هي رابع أغاني ألبوم «حالف وناوي» الذي يتكون من 10 أغاني يتم طرح أغنية منه كل أسبوع.

وتعاون فيها محفوظ مع كبار الموزعين منهم توما وكريم عبد الوهاب ومدحت خميس وأحمد عبدالسلام ومن الشعراء تامر حسين وأحمد علي موسي ووائل توفيق وحسين رضوان وعمرو تيام وجمال الخولي ومن الملحنين تامر علي ومدين وأحمد محيي وياسر نور.

وتم التسجيل في عدد من الاستوديوهات منهم «فايف وصوت الحب و art» ومع لأهم مهندسين للصوت منهم ياسر أنور وعمار خاطر.

وكان مصطفى قد طرح منذ أيام أغنية «لو يرجع»، كلمات وألحان عمرو تيام، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، جيتار مصطفى أصلان.

وتقول كلمات الأغنية:

«لو يرجع العمر بيا.. أنا مش هسيبوا يضيع

وهعدى الغلط ديا.. مش هنسى عشرة وابيع

ازاى فى لحظة مالقلب يئسا مالدنيا وقفة اوى مين بعده

انا خونت وعده وعادى سيبته واديني جيتله قال محتاجله

قلبي اللي جرحه السبب في دموع عينيه.. اسف مش هتكفي مش هينسى ظلم ليه

حقه لو يخاف على نفسه انه يعيش معاك.. مانت مافيش امان ليك دانت بعته كتير زمان

دي غلطة يا قلبي ليه ماسبتلوش فرصة وشفت دموع عينيه

ولا حتى صعب عليك

دا مكنش ييجي ف خيالي يوحشني واشتاق اليه

بقى بُعده فوق احتمالي مابقتش بقدر عليه

بتمنى نرجع.. و ياريته ينفع.. بعد ما سبته كنت اناني

مش هيسامحني.. طول ما فاكرني.. ان انا سيبته يوم ما اترجااني».