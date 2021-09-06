مصدر لـ«الوطن»: وزير الرياضة التقى حسام حسن قبل ساعات من إقالة البدري

قالت مصادر مطلعة إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التقى صباح اليوم الكابتن حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، وذلك قبل ساعات من إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب القومي المصري.

وأوضحات المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزير الشباب والرياضة فاتح حسام حسن في تدريب المنتخب الوطني بعد استبعاد حسام البدري، وأبدى «حسام» موافقته، وأكدت المصادر أن هناك اتجاها لاختيار حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

حسام حسن على قائمة المرشحين لخلافة البدري

وفي السياق ذاته، كانت مصادر من اتحاد الكرة المصري، أكدت أنه في حال اختيار مدرب مصري من أجل تدريب المنتخب الوطني، سيقع الاختيار على حسام حسن، بعدما تم الاتفاق على ذلك داخل اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

وأضافت المصادر أنه أيضا في حالة الاستقرار على اختيار مدرب أجنبي سوف يكون فينجادا.

استبعاد جميع أعضاء الجهاز الفني المعاون لحسام البدري

وأشارت المصادر لـ«الوطن» أن اتحاد الكرة لن يُبقي على أي فرد من أعضاء الجهاز الفني لحسام البدري، الذي تمت إقالته من تدريب المنتخب القومي، قبل قليل، وذلك بعد الأداء السيئ للاعبي المنتخب أمام الجابون أمس الأحد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان اتحاد الكرة المصري قد طالب حسام البدري بتقديم استقالته إلا أن «البدري» رفض، واضطر اتحاد الكرة لإصدار قرار رسمي بإقالته، وذلك على خلفية الأداء السيئ للمنتخب خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم.