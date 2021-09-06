وزير الرياضة: توفير الدراجات بأقل الأسعار ضمن «دراجتك صحتك».. وضم 3 فئات للمبادرة

سلم الدكتور أشرف صبحي، وزيرالشباب والرياضة، أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية والمفقودين، بالإضافة إلى الفائزين بالدراجات المدعمة من الوزارة عبر الحجز على موقع الوزارة المخصص، لحجز الدراجات المدعمة في مبادرة «دراجتك - صحتك» الدفعة، الثانية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور أشرف صبحي في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، لتسليم الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لـ«دراجتك صحتك»، إن المبادرة قررت ضم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والمفقودين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي المبادرة والداعم الأول لها ضمن خطة الدولة المصرية لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية وصحة المصريين.

تسليم 3200 دراجة في المرحلة الثالثة

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن إجمالي الدراجات التي تم تسليمها في المرحلة الثالثة للمبادرة بلغ 3200 دراجة، لافتا إلى أن الوزارة ستطرح قريبا المرحلة الرابعة بأعداد أكبر ومواصفات وتسهيلات أفضل وأكبر، ضمن استراتيجية التوسع في نشر ركوب الدراجات، وممارستها في جميع المناطق.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف نشر ركوب الدراجات في كل الأحياء والمدن، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنشأت كثيرا من المدن الجديدة بالإضافة إلى مناطق العشوائيات التي تم تطويرها، ولذلك وضعت الوزارة نصب أعينها أن تنشر فيها ركوب الدراجات، التي ستساعد كثير ا العاملين وسكان هذه المناطق على الوصول إلى أماكن ومقار عملهم بسهولة، ولذلك تم طرح الدراجات الكهربائية التي تسير لمسافات طويلة تصل إلى أكثر من 50 كيلو مترا.

وأشار الوزير إلى جميع دول العالم المتقدم تستخدم الدراجة وسيلة نقل وتنقل على نطاق واسع، بين كل الطبقات والفئات بمختلف درجاتها الاجتماعية.

وسيلة انتقال غير مكلفة

وتابع الوزير: «نسعى لأن يكون ركوب الدراجة واستخدامها للي معاه وللي معاهوش، مؤكدا أن الوزارة تعاقدات مع مجموعة البنوك لتسهيل وتيسير شراء الدراجات المدعمة وسهولة الحصول عليها بكافة الطرق في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات».

وأكد أن المبادرة في أساسها، نابعة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حث المواطنين على ركوب الدراجات، وقاد بنفسه العديد من المارثونات، بالإضافة إلى دور الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة التي ارتأت أن تكون في خدمة الشباب وتسهيل لهم طرق الحصول على وسائل تنقل غير مكلفة، تساعدهم على قضاء مصالحهم والوصول إلى مقار العمل بأقل سعر التكلفة.

جدير بالذكر أن أسعار دراجات مبادرة «دراجتك صحتك» أقل من أسعار السوق بنسبة 30% عن سعرها الحقيقي، وتطرح فيها أربعة أنواع هي الجبلي والهجين والدراجات الكهربائية ودراجات الفتيات.