حصول «معمل المعايرة» بشركة «مياه الفيوم» على «شهادة الآيزو»

أعلن اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن معمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بقطاع المعامل، حصل على شهادة «اعتماد الآيزو 17025» لمعايرة الأجهزة.

توفير تكلفة المعايرة للأجهزة بمعامل الشركة

وقالت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، في بيان، إن القطاع بالشركة، شهد طفرة كبيرة حاليا من أجل تحقيق الريادة على كافة الأصعدة، وحصول المعمل على شهادة الآيزو لمعايرة الأجهزة يعد إنجازا غير مسبوقا، ونستطيع تزويد موارد الشركة بعمل معايرة للجهات الخارجية، مثل الشركات التابعة وغيرها، وأيضا توفير تكلفة المعايرة للأجهزة بمعامل الشركة.

تخصيص 4 خطوط لتلقى شكاوى المواطنين

فيما خصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، 4 خطوط ما بين خطوط أرضية ومحمولة لتلقى شكاوى المواطنين «انقطاعات لمياه الشرب،انفجارات للخطوط،طفح وانسدادات للصرف الصحي، استعلام عن فواتير، جودة مياه الشرب» وذلك على مدار الـ24 ساعة، بجانب إرسال الشكاوى عبر تطبيق التليفون المحمول الذي يتم تحميله من خلال الإنترنت.

استقبال كافة الشكاوى من خلال فريق عمل مدرب

وطالبت الشركة المواطنين، بالاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي في حال حدوث مشكلة تتعلق بمياه الشرب أو الصرف الصحي، لافتا إلى أنه يتم استقبال كافة الشكاوى من خلال فريق عمل مدرب ويعمل بكفاءة عالية، بجانب تسجيل المكالمات الخاصة بالشكاوى لمتابعة الموظف متلقي الشكوى وكيفية الرد ومعاملة العميل.

وأشارت إلى أن هناك خطوط تليفونات محمولة لتلقي شكاوى المواطنين، وذلك تيسيرا على العملاء الذين ليس لديهم خطوط أرضية، والأرقام هي «01208288834. 01208288854»، لافتا إلى أنه تم تفعيل خدمة «واتساب» على رقم «01275358538» لتلقي كافة الشكاوى، ويتم التعامل الفوري والمباشر معها.