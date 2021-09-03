صحة الغربية: حملات لتحليل مياه الشرب للتأكد من مطابقتها للمواصفات

أصدر الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته إلي مساعديه بضرورة تشديد الرقابه علي محطات الشرب الموجودة بنطاق المحافظه وسحب عينات منها بالتنسيق مع الشركه القابضه لمياه الشرب وشئون البيئة، لضمان مطابقتها للمواصفات .

صحة الغربية :الرقابه علي محطات الشرب بنطاق المحافظه

وجاء ذلك في إطار إهتمام القياده السياسيه وتوجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابه علي جودة مياه الشرب والصرف الصحي .

الحملات بشكل دوري لضمان وجود قطرة مياه نظيفة

وأشار وكيل الصحة بالغربية أنه يتم التعامل مع تلك الحملات بشكل دوري لضمان وجود كوب مياه نظيف فضلا عن الوقوف علي نسبة الأملاح ومحتويات مياه الشرب حفاظا على أرواح وحياة المواطنين .

في ذات السياق كلف وكيل الصحة بالغربية الدكتور أحمد الفقي مدير إدارة صحة البيئة بالمديرية بالتنسيق مع شركه المياه والصرف الصحي وشئون البيئه بالمرور علي محطات الصرف الصحي وسحب عينات من معظم المحطات والمصارف في كل من سمنود والسنطه وزفتي.

كما شدد وكيل وزارة الصحة علي ضرورة أخذ تلك العينات وارسالها للتحليل للتأكد علي مطابقتها للمواصفات وتلافي السلبيات حال وجودها ومحاسبة أي منشأه صناعية في حال عدم مطابقة صرفها للمواصفات خلال الفترة المقبلة .

من ناحية أخرى نجح مسئولو مديرية الصحة بالغربية في إغلاق (99) منشأة غذائية وضبط 14طن 533 كيلو أغذية متغير في الخواص الطبيعية وجبن منتهي الصلاحية و654 لترا من الزيوت والخل الصناعى.