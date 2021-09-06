الأربعاء.. موعد التحويل بين الكليات 2021 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية، وكذلك إعلان موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2021، وموعد بدء التحويل بين الكليات 2021، وذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين جرى الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيقهم الأسبوع الماضي، بإعلان نتيجة تنسيق المرحل الأولى 2021، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021.

موعد التحويل بين الكليات 2021: يستمر لمدة 5 أيام

وعن موعد التحويل بين الكليات 2021 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من القواعد في هذا الشأن، من أجل إستكمال خطوات تقليل الاغتراب للطلاب، والمتمثلة في الآتي:

سيجري إتاحة وفتح مرحلة تقليل الاغتراب «التحويلات»، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، أمام الطلاب، وذلك من أجل إجراء التحويلات 2021 لتقليل الاغتراب المناظر بين الكليات، وغير المُناظر بين الكليات، وذلك فى حدود نسبة الـ10%، على أن تبدأ من الأربعاء المقبل الموافق 8/9/2021، وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 12/9/2021 وتستمر لمدة 5 أيام.

موعد التحويل بين الكليات 2021: انطلاق الموقع الإلكتروني تجريبيا غدا

وأوضحت وزارة التعليم العالي عدد من القواعد قبل بدء موعد التحويل بين الكليات 2021، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وهي بالنسبة للتحويل بين الكليات الجامعية، تكون وفقا للقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية، وتتمثل في أن يكون التحويل المُناظر بين الكليات في حدود الحد الأدنى للقطاع المحول إليه، وأن يكون التحويل غير المناظر للكليات، باستيفاء الحد الأدنى للكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها، بجانب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

وتابعت وزارة التعليم العالي، أن الأربعاء المقبل، موعد التحويل بين الكليات 2021، حيث سيجري إتاحته من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط، فضلاً عن أنه لا توجد أي تحويلات ورقية، ويكون التحويل لمرة واحدة فقط، مؤكدة أنه سيجري عمل المفاضلة بين الطلاب في التحويلات على أساس مجموع درجات الطالب، وذلك في شهادة الثانوية العامة، وقالت مصادر إنه من المرجح أن يجري إتاحة الموقع أمام الطلاب بدءً من مساء غدا الثلاثاء.