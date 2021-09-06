نتيجة تنسيق كلية آداب جامعة القاهرة 2021.. والأوراق المطلوبة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق كلية الآداب 2021 على مستوى الجمهورية، خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021 الذي عقد اليوم، موضحًا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، لذا ترصد «الوطن» نتيجة تنسيق كلية أداب جامعة القاهرة2021:

نتيجة تنسيق كلية آداب جامعة القاهرة2021

جاء الحد الأدنى لـ نتيجة تنسيق كلية أداب جامعة القاهرة 2021 عند 75%، والتي شهدت انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك نتيجة انخفاض مجاميع الثانوية العامة للعام الحالى.

أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة

قسم اللغة العربية و آدابها

قسم اللغات الشرقية و آدابها

قسم اللغة الإنجليزية و آدابها

قسم اللغة الفرنسية و آدابها

قسم اللغة الألمانية و آدابها

قسم الدراسات اليونانية والاتينية

قسم اللغة الإسبانية و آدابها

قسم اللغة اليابانية و آدابها

قسم اللغة الصينية و آدابها

قسم التاريخ

قسم الجغرافيا

قسم الفلسفة

قسم علم النفس

قسم علم الإجتماع

قسم المكتبات والوثائق والمعلومات

قسم اللغة الإيطالية

عدد سنوات الدراسة في كلية الآداب جامعة عين شمس

تمنح الكلية درجة ليسانس لطلابها ومدة الدراسة بها 4 سنوات في كل الأقسام.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الآداب جامعة عين شمس

- بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجّه إلى الكلية التي جرى ترشيحه إليها لتقديم أوراقه، وإتمام إجراءات قيده، على أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة وهي:-

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- عدد«6» صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج منها.

- نموذج «2» جند للطلاب الذكور فقط «من مكتب التجنيد التابع له الطالب».

- شهادة التفوق الرياضي «للطلاب الحاصلين على الحوافز الرياضية فقط».