إدارة «فحص واعتماد التقاوي» تتفقد حلقات تجميع القطن بالمحافظات

تفقد الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، حلقات تجميع القطن بمحافظة الفيوم، تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل المستمر مع المزارعين في (حلقات تجميع القطن والحقول)، وذلك للنهوض بالقطن المصري، وإعادة الذهب الأبيض لمكانته، وتوجيهاته بزيادة المساحات المنزرعة منه، لتلبية الاحتياجات وزيادة الاهتمام بهذا المحصول الاستراتيجي، الذي يحظى بمكانة كبيرة من القيادة السياسية حيث يدعم الاقتصاد الوطني.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، حلقات تجميع القطن بمحافظة الفيوم، وأكد حياكة الكيس بالطريقة القانونية، ومراعاة إجراءات نقل قطن الزهر من الحلقات إلى المحالج، تحت إشراف مهندسى الزراعة، مشيرا إلى أن محصول القطن هذا العام، يبشر بإنتاجية عالية.

وزار عضام، محطة غربلة كفور النيل بالفيوم، وأعطى تعليمات بمراقبة الأوزان، والتأكد من وجود بطاقات الاعتماد على العبوات في المكان المسموح به بعد الغربلة، والتأكد من عدد أيام التبخير المسموح بها وجود طبالب خشبية بمكان التخزين، ووضع مراية ببيانات اللوط واضحة، على كل لوط بالمحطة، سواء من المحصول الخام أو المتخلف أو النهائي بعد الغربلة، والتأكيد على فصل اللوطات المرفوضة عن اللوطات المقبولة بالفحص المعملي.