صدور العدد الرابع من «الزراعة في مصر» (جراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد الرابع من إصدار «الزراعة في كل مصر» بالإنفوجراف والفيديو، يوضح جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية، في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الحالي.

وفي محافظة الجيزة، انتهت مديرية الزراعة من المرور على مصانع الأعلاف بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، ومتابعة مراحل الإنتاج بالمصانع طبقا للتسجيلات المعتمدة، ومتابعة المشكلات التي تواجههم لحل المشاكل الخاصة بهم.

تحصين 376 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وكثّفت مديرية الطب البيطري ممثلة في إدارة التفتيش على اللحوم، حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن، حيث جرى ضبط 4 أطنان و163 كيلو لحوم ودواجن ومصانعتهم وذبح خارج المجازر الحكومية، وتحرير 3 محاضر، كما حصّنت إدارة الطب الوقائي 376 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتحصين 2802 رأس ماشية ضد الجلد العقدة والطاعون.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، عدة اجتماعات، منها واحدا مع رؤساء مجالس قريتي ميت كنانة والقلزم لتنفيذ قرار 121 لسنة 2020 بالاشتراك مع وزارة الري، واجتماع مع مزارعي قريتي جمجرة وكفر تصفا للتوعية بفوائد الري الحديث بالاشتراك مع وزارتي الري والشباب والرياضة، واجتماع مع مسؤولي البنك الأهلي لمعرفة الخطوات والآليات التي تتم للقروض التي يتم تنفيذها للري الحديث، كما جرى عقد اجتماع مع مزارعي الفراولة استعدادا للموسم الجديد.

ضبط 400 طن مبيدات ومخصبات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، يوم تدريب بالإدارة الزراعية بالباجور لمسؤولي منظومة كارت الفلاح، فضلا عن ضبط 400 طن مبيدات ومخصبات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة، والمرور على الصوب الخشبية ذات نباتات الظل، وعقد 4 ندوات بمراكز (شبين الكوم، قويسنا، الباجور، ومنوف)، للتوعية بأهمية التحول لمنظومة الري الحديث، كما نسقت مديرية الطب البيطري، مع مباحث التموين، وشنّت حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين، حيث جرى ضبط 448 كيلو جرام من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 7 محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابعت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ منظومة الأسمدة، ومشروع حياة كريمة بمركز مطوبس بكفر الشيخ، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ندوة تثقيفية عن الفساد الصحي وسلامة الغذاء ودور المواطن للحد من التلوث البيئي وآثاره، وجرى تنفيذ ندوتين إرشاديتين بحضور وفد من منظمة العمل الدولية وحضور باحثين من معهد بحوث القطن والإدارة المركزية للإرشاد.

واستهدفت الندوة مكافحة عمل الأطفال في محصول القطن، عن طريق التعريف بمخاطر عمل الأطفال والآثار السلبية المترتبة على عمل الأطفال، وعقد ندوة بشأن ترشيد استخدام مياه الري والري الحديث وتطوير شبكات الري، كما نسقت مديرية الطب البيطري مع مباحث التموين، بحملات على المحلات والمطاعم والأسواق لردع المخالفين، وجرى ضبط لحوم ودواجن ومصانعتهم ومخلفات ذبح خارج المجازر، وتحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما أجرت مديرية الطب البيطرى قوافل بيطرية مجانية للكشف عن الأمراض بمركز الحسينية.

ضبط 1500 طن خامات أعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

وفي محافظة البحيرة، كثّفت مديرية الزراعة بتكثيف حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وجرى إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بزمام الجمعية التعاونية الزراعية بناحية قمحة، وعقد الاجتماع الدوري بالنوبارية للحملة القومية للنهوض بالذرة الشامية لمتابعة الحقول الإرشادية وتقديم التوصيات الضرورية خلال الفترة الحالية، كما شنّت المديرية حملات للتفتيش على مراكز بيع وتداول المبيدات بالتنسيق مع إدارة التموين وحماية المستهلك، وأسفرت الحملة عن ضبط 1500 طن خامات أعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية لمصنع دون تراخيص، إضافة الى 140 طن خامات تصنيع مبيدات منتهية الصلاحية ومخزن أعلاف بدون ترخيص.

وانتهت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، من المرور على زراعات محصول الذرة، كما شنّت المديرية حملات للتفتيش على مراكز بيع وتداول المبيدات، وجرى ضبط محل مرخص به مبيدات مغشوشة وتحريز المضبوطات، وتسليم التقارير لشرطة البيئة والمسطحات، كما انتهت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد على الزراعات الصيفية القائمة، ومتابعة الزراعات الشتوية للموسم 2021/2022، ومتابعة حصاد محصول الأرز بجمعيات الائتمان، وإزالة 32 فتحة مياه، وبلغ عدد الفتحات التي تم إزالتها حتى الآن 87 فتحة، ضمن الاستعداد لإزالة المزارع السمكية المخالفة بالمنطقة، والتي كانت تعتمد على مياه بحر البقر، وجرى عقد اجتماع تأهيل المساقي الخصوصية ومناقشة آليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 161 لسنة 2021، وعقد اجتماع تنسيقي بين مديرية الزراعة وهندسة الري ببورسعيد، واستعراض اهمية مشروع التبطين للحفاظ على المياه وضمان وصول المياه لنهايات الترع.

وفي محافظة دمياط، تم المرور على صوب إنتاج الخضر داخل ديوان المديرية، ومتابعة تطوير ورفع كفاءة وحدة تصنيع الألبان والتابعة للمجلس الزراعي بفارسكور، ومتابعة صرف الأسمدة ومتابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية حياة كريمة) بمركز كفر سعد لمتابعة تسليم المواقع، ومتابعة الإجراءات لإنشاء مجمع خدمات زراعية، وعقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية، واستعراض الجهود المبذولة للتطوير والارتقاء بالقطاع الزراعي، وجرى التشديد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتوعية المزارعين بالتوجه لاستلام بطاقات الحيازة الإلكترونية، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء مجمعات خدمات زراعية ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري.

ونسقت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم مع معهد بحوث البساتين، للمرور على حقول زراعة التين الرمادي بالمحافظة، كما تعاونت مديرية الزراعة مع بنك الجينات التابع لمركز البحوث الزراعية بالمعاينة على الطبيعة لمزارع التين الرمادي بمركز الفيوم، وأخذ عينات للفحص من النباتات ولإعطاء وصف تفصيلي عن هذا المحصول من حيث التراكيب الوراثية، ومدى التقارب بينها وبين التراكيب الوراثية المحفوظة بالبنك.

كما جرى عقد ندوة إرشادية عن مراكز تجميع الألبان، وتستمر حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك في 5 مراكز على مستوى المحافظة هي: الفيوم – طامية – اطسا – سنورس – يوسف الصديق، وعقد اجتماع لمديري الإدارات لمتابعة منظومة كارت الفلاح، ومتابعة تحديث تطوير الري وتبطين المساقي ومتابعة منظومة القطن وإعطاء تعليمات بعدم بيع الاقطان خارج المنظومة، ومتابعة دور حماية الأراضي في المحافظة على الرقعة الزراعية، ومتابعة موقف الأسمدة.

وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة، حيث تم إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الواسطي.

وانطلقت فعاليات المؤتمر العام المشترك بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، في محافظة المنيا، ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمساقي والمصارف والتحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقي، كما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان، حملات للتقصي النشط لمجابهة مرض إنفلونزا الطيور بمختلف أسواق المدن والمراكز، ونفذت أعمال التحصين لرؤوس الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن شن حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع اللحوم والدواجن والمطاعم والبقالة والسوبر ماركت للاطمئنان والتأكد من جودة المبيعات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين حيث تم تحرير العديد من محاضر المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتنفيذ 65 حقلا إرشاديا جديدا بمحافظة الوادي الجديد، للمحاصيل غير التقليدية، مثل فول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية وخصوصا الصفراء لأنها تدخل في صناعة الاعلاف والفول السوداني.

يذكر أنّ مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع إنفوجرافا وفيديو باسم «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود في القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم «الزراعة في كل مصر»، بشأن أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة.