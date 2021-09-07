كنز في جوجل ستور.. 8 تطبيقات لا غنى عنها «هتفيدك»

إذا كنت تحمل هاتفا ذكيا ويعمل بنظام التشغيل أندرويد، فهناك عدد لا محدود من التطبيقات المفيدة التي يمكن تنزيلها على هاتفك بكل سهولة من متجر التطبيقات الموجود فى الهاتف «جوجل ستور».

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز 8 تطبيقات لا يمكن الاستغناء عنها والاستفادة مما تقدمه هذه التطبيقات في الحياة العملية، هذه التطبيقات من المؤكد أنها أكثر إفادة من فيسبوك وإنستجرام.

1- Qoura

عبارة عن مجتمع لكل الناس لمن لديه أسئلة فهناك من يجيبون عليها في كل المجالات.

بديل الفيسبوك، وهو عبارة عن شبكة اجتماعية تستطيع من خلالها البحث عن الوظائف التي تناسبك وتحتاج إليها.

3- TED

تيد عبارة عن حدث يتم إحياؤه في جميع دول العالم حتى من الدول العربية يحتوي على أشخاص ذوي تجارب وبحوث وخبرات ومشاريع واختراعات يقومون بعرضها أمام الناس الحدث ليس مقيدا بتخصص معين كل التخصصات فيه وجميع الفيديوهات فيه مفيدة.

4- Science journal

مجلة تحتوي على معلومات قصيرة ومفيدة جدا مقدمة من جوجل، هذا التطبيق سيفيدك جدا سواء كنت طالبا أو موهوبا أكاديمي أو مبتدئا فقط افتح التطبيق وابحث أو احصل على آخر المعلومات والعلوم، يحتوي التطبيق على معلومات هائلة مدعمة بالصور والسيناريوهات لأجل أن تصل المعلومات إليك بشكل بسيط.

5- Medication reminder

يعتبر هذا التطبيق واحدا من أفضل تطبيقات الأندرويد لمتابعة المرضى، ميزة هذا التطبيق أنه يعمل بمثابة تذكير على موعد أخذ دوائك، إذا كنت مريضا أو قريبا لك مريضا (لا قدر الله ذلك) وتأخذ أدوية بالطبع سيكون لهذه الأدوية مواعيد ووقت محدد حتى تتماثل للشفاء بشكل سريع.

6- Photomath

تطبيق مفيد جدا في حل المسائل كل ما عليك هو تصوير المسألة وتتركها هو ما سيقوم بالعمل على حلها.

7- Pocket

يسمح لك بحفظ أي رابط تريد وذلك من خلال تويتر مباشرة أو من خلال أي موقع بالضغط على الرابط ثم عمل مشاركة واختيار تطبيق بوكيت أو بفتح التطبيق والدخول عليه وإضافة الرابط يدويا.

8- Alarmy

أفضل برنامج منبه في العالم بمجرد ما تضبطه على الساعة المحددة.