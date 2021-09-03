جوجل تحذر.. 8 تطبيقات تتجسس على هاتفك احذفها فورا

قامت شركة «جوجل» بحذف 8 تطبيقات من متجر التطبيقات المعروف باسم «جوجل بلاي» وحذرت المستخدمين من التعامل مع تلك البرامج، حيث تم اكتشاف فيروس الجوكر الخبيث وهو الذي يقوم بتثبيت برامج تجسس خفية على الهواتف المحمولة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن»، للقراء على مدار اليوم، نستعرض أبرز 8 برامج التي حذرت منها جوجل من متجر التطبيقات، وفق لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية، وذلك في التقرير التالي..

وبحسب الموقع، فإن المستخدمين لتلك التطبيقات اكتشفوا أنهم يدفعون مبالغ إضافية وصلت لنحو 240 جنيهًا استرلينيا، وكشفت الشرطة عن عودة برنامج «الجوكر» لأجهزة الأندرويد، مما دفع شركة جوجل لحذف تلك البرامج بشكل نهائي.

وتستهدف تلك التطبيقات هواتف الأندرويد، وتعمل من خلال طلب أذونات لتحقيق أهداف خاصة بوظيفة التطبيق، ومن خلال هذا يمكن لتطبيقات التجسس، حيث يتنكر كما لو أنه المسؤول عن خدمات جوجل، ويصل إلى ميكروفون وكاميرا الهاتف.

التطبيقات التي يجب حذفها من هاتفك المحمول

وأوصت «جوجل» بحذف تلك التطبيقات فورًا حتى لا تتجسس عليك

Auxiliary Message

Element Scanner

Fast Magic SMS.

Free CamScanner

Go Messages

Super Message

Great SMS

Travel Wallpapers

وبحسب الموقع، فإن بعض تلك التطبيقات لا تقوم بسرقة الأموال فحسب، بل تعمل على تسجيل المكالمات وإرسال الرسائل النصية، ونسخ جهات الاتصال، وحتى تسجيل الصوت، وتتبع موقع الهاتف وحذف الملفات، وإلغاء أو إثبات التطبيقات المختلفة، والوصول إلى قاعدة بيانات «واتساب» على جهاز مصاب، وحذف جميع الرسائل المحفوظة.

نصائح للحفاظ على هاتفك من الاختراق

ونصح خبراء التكنولوجيا مستخدمي هواتف الإندرويد الذين يخشون من البرامج الخبيثة باتباع النصائح الآتية:

تحديث نظام التشغيل باستمرار.

تجنب تحميل التطبيقات المجانية من مطورين غير معروفين.

تثبيت برامج مكافحة الفيروسات الموثوقة.