بشرى لأصحاب المعاشات.. بدء تطبيق الكارت الذهبي للمسنين الشهر المقبل

ينتظر أصحاب المعاشات بدء تطبيق الكارت الذهبي الذي أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي ويشمل عددا من المميزات لمن هم فوق 60 عامًا، ووفقا لما صرحت به نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فإنه من المقرر بدء الاستفادة من خدمات الكارت الذهبي للمسنين خلال شهر أكتوبر المقبل.

الكارت الذهبي للمسنين

كانت وزيرة التضامن الإجتماعي قد أكدت في تصريح سابق لـ«الوطن» أن هناك عددًا من الأخبار السارة تنتظر أصحاب المعاشات والمسنين لاسيما من هم فوق الستين، وتتضمن هذه الأخبار السارة إعداد قانون المسنين الذي يضع من بين أبرز أهدافه تمكين المسنين في المجتمع فضلا عن تدشين الكارت الذهبي للمسنين يستفيد به من هم فوق الستين عاما ويتضمن خدمات مجانية وخصومات ومزايا وتسهيلات لهم.

وبخصوص موضوع الكارت الذهبي قالت القباج «يجرى العمل عليه الآن وأنه من المقرر أن يتم بدء تفعيله والعمل به من شهر أكتوبر المقبل».

10مميزات أبرزها تخفيض 50 % على منتجات الأسواق الحكومية

يتضمن الكارت الذهبي للمسنين والذي يستفيد منه أيضًا أصحاب المعاشات مميزات عديدة أبرزها «مزايا مجانية كالمواصلات، والدعم النقدي، و صرف التموين، والرعاية الصحية، وصرف المعاشات».

وتشمل خدمات ومميزات الكارت الذهبي تخفيضات على بعض الخدمات مثل:

1- السفر بالقطار مرتين في العام بتخفيض يصل إلى 50% بالدرجة التي يختارها سواء درجة أولى أو درجة ثانية.

2- تخفيضات على وسائل النقل الأخرى كالطائرات داخل وخارج البلاد بنسبة تخفيض تصل إلى 50% علي الرحلات الداخلية و10% على الرحلات الخارجية، وذلك من مكاتب شركة مصر للطيران.

3- تخفيض20% من نفقات الرحلات التي ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها.

4- تخفيض رسوم دخول المسارح، ودور السينما والمتاحف المملوكة للدولة بنسبة 50% .

5- تخفيض على منتجات والمعروضات في الأسواق والمعارض الحكومية بنسبة تصل إلى 50%.

6- صرف مخصصات التموين من خلال الكارت الذهبي.

7- الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية باستخدام الكارت الذهبي.

8- إمكانية الحصول على دعم نقدي باستخدام الكارت الذهبي.

9 - صرف المعاشات عبر الكارت الذهبي للمسنين وأصحاب المعاشات.

10- أي خدمات أو مزايا مجانية يمكن الاستفادة منها للمسنين وأصحاب المعاشات من خلال الكارت الذهبي.