بـ«حفرة زي الأفلام».. كيف استطاع الأسرى الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي؟

استطاع 6 من الأسرى فلسطينيين الهروب من سجن جلبوع شديد الحراسة في شمال إسرائيل في ساعات الفجر من صباح اليوم الإثنين، وشقوا طريقهم عبر نظام الصرف الصحي في زنزانتهم، مما أدى إلى إطلاق عمليات بحث واسعة النطاق في شمال إسرائيل والضفة الغربية، حسبما أعلنت الأجهزة الأمنية في إسرائيل.

جيش الاحتلال والشاباك يبحثون عن الأسرى الهاربين

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية، فقد تم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الشرطة الإسرائيلية إلى المنطقة المحيطة بسجن جلبوع الواقع شمال غرب مدينة بيت شان، بالقرب من بحيرة طبريا، وتجري حتى الآن عمليات البحث عن الأسرى الفلسطينيين الفارين الستة بمساعدة طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر إسرائيلية، كما يساعد جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» في البحث عنهم، وتم وضع نقاط تفتيش في المنطقة.

מתחת לאף של השומרים במגדל השמירה: כתבת כאן חדשות סמוך לפיר המנהרה שממנה ברחו המחבלים משדר מיוחדhttps://t.co/dXxY7oNzhn

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/jjoL3H75Iw — כאן חדשות (@kann_news) September 6, 2021

زكريا الزبيدي أحد الأسرى الذين نجحوا في الهروب من سجن جلبوع

من جانبها أوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن خمسة من الأسرى الهاربين الستة محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بزعم صلتهم بهجمات ضد إسرائيليين، أما الأسير الهارب السادس، فهو زكريا زبيدي، القيادي في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح الفلسطينية، الذي كان محتجزا في سجن جلبوع الإسرائيلي أثناء محاكمته في عشرين تهمة موجهة إليه، مشيرة إلى أن ثلاثة أسرى منهم حاولوا الهروب في الماضي.

معاريف: الحفرة تكفي لعبور رجل بالغ من خلالها

ونشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، بيان مصلحة السجون الإسرائيلية أن «ستة أسرى فلسطينيين فروا عبر فتحة اكتشفت في زنزانتهم، وعند البحث في الزنزانة، وجد المحققون الحفرة التي كانت كبيرة بما يكفي لرجل بالغ للعبور من خلالها محفورة في أرضية الحمام».

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: «لم يُعرف على الفور كيف قام الأسرى الفلسطينيين بالحفر في الأرضية الخرسانية والمعدنية، بينما لا يُسمح حتى بإدخال ملاعق معدنية إلى الزنزانات، على الرغم من أن إدارة السجون تتعامل منذ فترة طويلة مع عمليات تهريب واسعة النطاق تكون متقنة أحيانا إلى منشآتها، وبعد دخولهم على ما يبدو شبكة الصرف الصحي للسجن، خرج الأسرى عبر نفق آخر إلى طريق على الجانب الجنوبي من السجن».