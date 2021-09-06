هروب 6 سجناء فلسطينيين من سجن جلبوع.. وجيش الاحتلال: الأمر خطير

تبحث شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن 6 سجناء فلسطينيين تمكنوا من الهروب ليلًا عبر نفق سجن جلبوع، وهو أحد السجون شديدة الحراسة ويقع في شمال إسرائيل.

وأوضح راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن السجناء هربوا من خلال نفق ويعتقد أنهم حصلوا على مساعدة خارجية ليتمكنوا من الفرار، واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، بينى غانتس ما وقع خطيرا، ويلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تبحث عن 6 سجناء هربوا عبر نفق من سجن جلبوع

وفى التفاصيل، أوضحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنها تبحث عن 6 سجناء فلسطينيين، تمكنوا من الهرب عبر نفق من سجن جلبوع وهو أحد السجون شديدة الحراسة في إسرائيل، مضيفة أنها أقامت حواجز على الطرق، إضافة إلى تسيير دوريات في المنطقة في محاولة للإمساك بهم وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وإثر الحادث عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي تواجده على المعابر الحدودية بالإضافة إلى الحدود الإسرائيلية الأردنية، بناء على أوامر وزير الدفاع الإسرائيلي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بينى غانتس، إن الأمر خطير، ويلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وهرب السجناء الستة عبر نفق من سجن جلبوع خلال الليل، ومن بين الهاربين، زكريا زبيدي، قيادي عسكري سابق في مدينة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية، إضافة إلى ثلاثة أعضاء عسكريين ينتمون إلى الجهاد الإسلامي يقضون عقوبة بالسجن مدى الحياة لقيامهم بهجمات ضد إسرائيليين.

مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت تحقيقات واسعة بشأن الحادثة

ووفقا للتحقيقات الأولية لمصلحة السجون الإسرائيلية، فإن الأسرى تمكنوا من الهرب في ساعة مبكرة من الليلة، منوهة إلى أنها بدأت تحقيقات واسعة في ظروف ملابسات الحادثة وفقا لقناة «العربية».

كما بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بإخلاء سجن الجلبوع من الأسرى حيث يتم نقلهم إلى سجون ومعتقلات أخرى، خشية وجود أنفاق إضافية.

فيما أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إلى إن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار، وتم اكتشاف فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، يعتقد أن الهاربين الستة توجهوا إلى جنين، فيما ذكر مسؤول رفيع في جهاز الأمن الإسرائيلي أن الهاربين تفرقوا وأن جزءا منهم قد يكون تمكن من الدخول إلى الأردن بحسب قناة «روسيا اليوم».