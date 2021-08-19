اقتحام سجن «جلبوع» الإسرائيلي وإصابات بالاختناق بين الطلبة في طولكرم

اقتحمت قوات تابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قسمي «1» و«4» في سجن «جلبوع» الإسرائيلي، وأجرت تفتيشات واسعة فيهما، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن وحدات «اليماز» و«الدرور» اقتحمت الساعة العاشرة والنصف ليلة أمس القسمين المذكورين، الذين يضمان أسرى من حركة «فتح» الفلسطينية، ونفذت حملة تفتيش قمعية واسعة فيهما، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

حالة من التوتر سادت بين الأسرى الفلسطينيين

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيانها: «وحدات القمع تعمدت خلال الاقتحام والتفتيش استفزاز الأسرى، والعبث بمقتنياتهم وقلبها رأسا على عقب، كما أن حالة التوتر والاحتقان تسود بين صفوف الأسرى داخل الأقسام»، معربة عن قلقها من استمرار الهجمة الشرسة والعنصرية التي تنفذها وحدات القمع الإسرائيلية بحق الأسرى في مختلف السجون، والتنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم.

في سياق متصل، شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأعمال تجريف قرب جبل صبيح التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس.

وأكدت مصادر فلسطينية لوكالة «وفا»، على أن قوات الاحتلال تجري أعمال تجريف على تلة كرم النمر المقابلة لجبل صبيح، الذي يشهد فعاليات المقاومة الشعبية ليلا نهارا منذ أكثر من 100 يوم، رفضا لإنشاء بؤرة استيطانية على قمته، حيث قالت المصادر إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت طرقا زراعية تؤدي إلى الجبل بمكعبات إسمنتية».

الاحتلال أطلق قنابل الغاز بكثافة باتجاه العمال

كما أصيب العشرات من العمال وطلبة المدارس الفلسطينيين، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين قرب جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم.

وقال شهود عيان إن «قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه العمال في محيط الجدار بالقرب من القرية، ما أدى إلى اختناق مواطنين وعمال وطلبة أثناء تواجدهم في مدارسهم القريبة، ما اضطر إدارتي مدرستي الذكور الأساسية والثانوية إلى إخلائهما حفاظا على السلامة».