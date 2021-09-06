شادي محمد: حسام البدري لم يطلب لعب وديات قبل التصفيات مثل كل المنتخبات

هاجم شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، حسام البدري، مدرب منتخب مصر المقال، مشيرا إلى أنه لم يطلب أن يلعب المنتخب مبارة ودية، رغم لعب جميع المنتخبات مباريات ودية قبل تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى أن تشيكل منتخب مصر في المبارتين كان سيئا، متابعا: «نفسي أفهم عمر جابر بيعمل إيه في التشكيلة، والمفروض لما لاعب يتصاب يكون فيه بديل، مش أروح أجيب بديل كان في إجازة في الساحل الشمالي وأقوله تعالى إلعب، وليه منزلش طارق حامد يدافع».

استخدام لاعب في غير محله

وأوضح «محمد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم» اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه كان على حسام البدري أن يستخدم اللاعب محمد قفشة في مكان آخر وليس في الجناح الأيسر، لأن هذا المكان غير مناسب له.

أخطاء في مباراة مصر ضد الجابون

وتابع نجم النادي الأهلي السابق: «مكنش في باك أيسر في مباراة مصر ضد منتخب الجابون ولم يستعين المنتخب بمصطفى محمد رغم مهاراته العالية، والخلاصة الكابتن حسام البدري مساعدش نفسه، وقرار اتحاد الكرة بإقالته عشان يرفع الحرج».

وأضاف: «تم إطلاق رصاصة الرحمة على ناس كتير، وخدنا بطولة أفريقيا بالحظ، وحسام البدري بحبه واحترمه لكن العاطفة ملهاش علاقة، مش هاينفع ندخلها في التدريب، والمدير الفني هو اللي بيجبر الاتحاد عشان يلعب مباريات ودية، لكن حسام البدري معملش كده».

عدم ثبات تشكيل المنتخب

من جانبه، أوضح الكابتن طارق السعيد، المدير الفني لفريق الشباب في نادي الوحدة الإماراتي، أن منتخب مصر في ظل قيادة حسام البدري لم يستغل قدرات اللاعبين بالشكل الصحيح، لافتا إلى أن تشكيل المنتخب كان متغيرا باستمرار وهذا أثر بالسلب على المنتخب.