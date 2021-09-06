تعرف على تنسيق كلية زراعة جامعة كفر الشيخ 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والسيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، والحد الأدنى للكليات، للشعب المختلفة «علمي علوم» و«علمي رياضة» و«أدبي»، كاشفا عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق كلية زراعة جامعة كفر الشيخ 2021 لشعبة «علمي علوم»، لطلاب المرحلة الثانية 2021، مؤكدا أن هناك أماكن بعدد من كليات الزراعة بمستوى الجمهورية.

تنسيق كلية زراعة جامعة كفر الشيخ 2021: 70%

وعن درجات ونسب تنسيق كلية زراعة جامعة كفر الشيخ 2021، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى للقبول بالكلية، هو 287 درجة للشعبة العلمي علوم، بنسبة 70% ، حيث أغلقت الكلية الحد الأدنى لها على هذه الدرجة، وذلك وفقا لأعداد الطلاب المتقديمن لها بالنسبة للاعداد المحددة لها، حيث كشف وزير التعليم العالي أيضا عن الحدود الدنيا لعدد من الكليات على مستوى الجامعات المصرية للعام الجامعي الجديد 2021-2022 لتنسيق الجامعات، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021 المقرر أن يبدأ بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021.

تنسيق كلية زراعة جامعة كفر الشيخ 2021: استقبال الأوراق خلال أسبوع

وعن البدء في إجراءات استقبال الطلاب بكلية الزراعة المرشحين، عقب إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية زراعة جامعة كفر الشيخ 2021، كشف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه جرى الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة باستقبال طلاب المرحلة لتقديم أوراقهم خلال الأسبوع المقبل، وإجراء الكشوفات الطبية لهم بعد إنتهاء تقديم الأوراق، وكذلك بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، تنفيذا لقرارات الأعلى للجامعات الحكومية.