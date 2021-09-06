تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2021
شهدت الكليات انخفاض كبير فى نتيجة التنسيق للشعبة الأدبية
كتب:
محمود رفعت
06:33 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2021، وذلك خلال مؤتمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، الذي أعلن عن نتيجة الحدود الدنيا لتنسيق الكليات الأدبية للعام الدارسي المقبل، التي شهدت انخفاضا كبيرا في الحدود الدنيا.
انخفاض في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2021
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2021
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352
ألسن كفر الشيخ 350
سياسة واقتصاد السويس 349
سياسة واقتصاد بني سويف 344
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341
ألسن عين شمس 340
ألسن الفيوم 339
إعلام القاهرة 339
إعلام المنوفية 336
ألسن بني سويف 335
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334
ألسن المنيا 333
ألسن أسوان 333
آثار الزقازيق بصان الحجر 332
ألسن سوهاج 332
ألسن الأقصر 331
آثار دمياط 330
إعلام بني سويف 330
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329
آثار عين شمس 329
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329
آثار القاهرة 328
إعلام جنوب الوادي 326
آثار و لغات مطروح 325
آثار الفيوم 325
آثار أسوان 324
آثار الأقصر 323
آثار سوهاج 322
الاعاقة والتأهيل بني سويف 321
آثار جنوب الوادي 321
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بورسعيد 321
تربية الإسكندرية 318
تربية الزقازيق 317
تربية عين شمس 316
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315
حقوق سوهاج 315
تربية بورسعيد 314
آداب العريش 314
تربية المنصورة 312
تربية طنطا 311
تربية بنها 310
آداب القاهرة 308
فنون جميلة (فنون) حلوان 307
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307
تربية دمنهور 306
تربية المنيا 305
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304
تربية كفر الشيخ 303
تربية المنوفية بشبين الكوم 303
تربية حلوان 302
آداب عين شمس 300
فنون جميلة (فنون) المنصورة 300
تربية مطروح 300
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299
تربية سوهاج 299
تربية طفولة مبكرة بورسعيد 298
تجارة القاهرة 298
تربية مدينة السادات 297
تربية جنوب الوادي 296
آداب الإسكندرية 295
تربية بنات عين شمس 295
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295
تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 294
تربية طفولة مبكرة المنصورة 294
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293
تجارة دمياط 293
تربية الفيوم 293
تجارة المنصورة 292
آداب حلوان 292
تجارة عين شمس 292
تجارة الإسكندرية 291
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291
تجارة و إدارة أعمال حلوان 290
آداب بنها 290
حقوق بورسعيد 290
تجارة الزقازيق 289
آداب المنصورة 289
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289
تربية أسيوط 289
تربية (طفولة) طنطا 287
تجارة جنوب الوادي 287
تربية طفولة مبكرة المنوفية 287
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286
تربية بني سويف 286
فنون جميلة (فنون) أسيوط 286
حقوق دمياط 285
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285
تربية نوعية الزقازيق 284
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284
تربية السويس 284
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283
آداب بورسعيد 283
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
آداب انتساب موجه القاهرة 282
فنون جميلة (فنون) المنيا 282
تجارة بور سعيد 282
تربية طفولة مبكرة أسيوط 282
تربية نوعية القاهرة 282
تربية (طفولة) الإسكندرية 281
دار العلوم القاهرة 281
آداب بنات عين شمس 281
تربية (طفولة) عين شمس 281
آداب الزقازيق 281
تجارة كفر الشيخ 280
تجارة بنها 280
تربية (طفولة) كفر الشيخ 280
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280
تجارة انتساب موجه القاهرة 280
آداب و علوم إنسانية السويس 280
آداب طنطا 280
تربية نوعية طنطا 279
آداب دمياط 279
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279
تربية طفولة مبكرة القاهرة 279
تجارة أسوان 279
تربية رياضية بنات بنها 278
فنون جميلة (فنون) الأقصر 278
آداب انتساب موجه عين شمس 278
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278
تربية نوعية الإسكندرية 278
تربية طفولة مبكرة دمنهور 277
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277
آداب المنوفية بشبين الكوم 277
آداب انتساب موجه الإسكندرية 277
تربية طفولة مبكرة الفيوم 276
تجارة العريش 276
آداب كفر الشيخ 276
حقوق المنيا 276
آداب الوادي الجديد 276
آداب الفيوم 275
تربية جنوب الوادي بالغردقة 275
تربية دمياط 275
تجارة طنطا 275
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275
تجارة المنوفية بشبين الكوم 274
تجارة انتساب موجه عين شمس 274
آداب أسوان 274
تربية طفولة مبكرة المنيا 274
آداب دمنهور 274
تجارة دمنهور 274
تربية طفولة مبكرة بني سويف 273
آداب انتساب موجه حلوان 273
تجارة السويس 273
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 273
تربية طفولة مبكرة مطروح 273
تربية نوعية المنصورة 272
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 272
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 272
آداب انتساب موجه بنها 272
حقوق القاهرة 272
آداب انتساب موجه المنصورة 271
تربية نوعية كفر الشيخ 271
تجارة بني سويف 270
تجارة سوهاج 270
آداب سوهاج 270
حقوق عين شمس 270
تربية نوعية عين شمس 270
تربية نوعية بور سعيد 270
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 270
تجارة أسيوط 270
تجارة مدينة السادات 270
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 270
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 269
سياحة وفنادق الإسكندرية 269
تجارة انتساب موجه المنصورة 269
آداب بني سويف 269
تجارة انتساب موجه بنها 268
تجارة انتساب موجه الزقازيق 268
آداب انتساب موجه الزقازيق 268
تجارة انتساب موجه دمياط 268
حقوق جنوب الوادي 268
آداب أسيوط 268
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 267
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 266
تربية نوعية المنيا 266
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 266
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 266
آداب انتساب موجه بورسعيد 266
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265
آداب المنيا 265
حقوق انتساب موجه القاهرة 265
تجارة انتساب موجه دمنهور 265
آداب انتساب موجه طنطا 265
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 265
تربية رياضية بنين المنصورة 265
حقوق انتساب موجه سوهاج 264.5
آداب انتساب موجه الفيوم 264
آداب جنوب الوادي 264
آداب انتساب موجه دمياط 264
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 264
تربية (طفولة) دمنهور 264
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264
آداب انتساب موجه دمنهور 264
تجارة انتساب موجه بورسعيد 264
تجارة انتساب موجه طنطا 264
تجارة انتساب موجه أسوان 264
تجارة انتساب موجه السويس 263
حقوق انتساب موجه عين شمس 263
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 263
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 263
آداب انتساب موجه أسوان 263
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 263
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 263
آداب انتساب موجه العريش 262.5
تربية الوادي الجديد 262
حقوق الإسكندرية 262
تجارة انتساب موجه العريش 262
تربية نوعية بنها 262
تجارة انتساب موجه بني سويف 262
آداب انتساب موجه بني سويف 262
تجارة انتساب موجه أسيوط 261
حقوق الزقازيق 261
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 261
حقوق حلوان 261
آداب انتساب موجه أسيوط 261
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 261
حقوق أسوان 260
تربية (طفولة) جنوب الوادي 260
دار العلوم الفيوم 260
تجارة انتساب موجه سوهاج 260
آداب انتساب موجه المنيا 260
آداب انتساب موجه سوهاج 259
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 259
حقوق بنها 259
حقوق الفيوم 259
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 259
حقوق المنصورة 259
حقوق انتساب موجه حلوان 259
تربية العريش 259
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258
حقوق طنطا 258
حقوق أسيوط 258
حقوق بني سويف 258
أقتصاد منزلى حلوان 258
تربية (طفولة) السويس 258
السياحة والفنادق تعليم تبادلى إسكندرية 258
دار العلوم المنيا 258
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 258
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 257
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 257
حقوق انتساب موجه بنها 257
حقوق المنوفية بشبين الكوم 257
تربية نوعية أسيوط 257
دار العلوم أسوان 256
أقتصاد منزلى العريش 256
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 256
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256
حقوق انتساب موجه الزقازيق 256
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255
دار العلوم انتساب موجه المنيا 255
تربية أسوان 255
حقوق مدينة السادات 255
تربية (طفولة) سوهاج 254
دار العلوم انتساب موجه أسوان 254
تربية نوعية جنوب الوادي 254
تربية نوعية الفيوم 254
حقوق انتساب موجه أسوان 254
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 254
حقوق انتساب موجه بني سويف 254
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 254
تربية نوعية مطروح 253
حقوق انتساب موجه طنطا 253
خدمة اجتماعية حلوان 253
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 252
حقوق انتساب موجه أسيوط 252
حقوق انتساب موجه المنصورة 251
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 250
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 250
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 250
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 249
تربية رياضية بنين الإسكندرية 249
الفني لترميم الآثار بالاقصر 249
تربية نوعية المنوفية بأشمون 249
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 249
العالي ترميم الآثار بأبي قير 248
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 247.5
تربية نوعية دمياط 247
خدمة اجتماعية الفيوم 247
تربية (طفولة) الوادي الجديد 246
الفني التجارى ببنها 246
تربية نوعية سوهاج 246
خدمة اجتماعية أسوان 245
الفني التجارى بدمنهور 245
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 244
خدمة اجتماعية أسيوط 244
تربية رياضية بنين كفر الشيخ 244
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 243
الفني للفنادق الإسكندرية 243
تربية رياضية بنين بنها 242.5
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 242
تربية رياضية بنين طنطا 242
الفني التجارى بقويسنا 241
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240
الفني للفنادق المطرية 240
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية) 239
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239
الفني التجارى بالإسكندرية 238
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 238
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 238
تربية فنية المنيا 238
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