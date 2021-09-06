نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 هي أكثر ما يتمّ البحث عنه خلال الساعات الماضية خاصة مع قرب انطلاق مؤتمر وزير التعليم العالي، ويمكنك الاستعلام الآن عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 برقم الجلوس.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة خطوات الاستعلام الآن عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 برقم الجلوس وسط ترقب الطلاب لمعرفة نتائجهم وما حدده لهم التنسيق من كليات سيتم التحاقهم بها.

الاستعلام الآن عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 برقم الجلوس

يمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية من التنسيق الاستعلام عن اسم الكلية أو المعهد المرشح له، بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول على الموقع المخصص للتنسيق من خلال الضغط على هذا الرابط.

وبعدها يتمّ الضغط على اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة التنسيق، ثم تحديد المرحلة «الثانية» تحديد الشعبة الدراسية سواء كانت أدبي أم علمي.

كتابة بيانات الطالب كاملة والتي تشمل الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ثم كتابة رقم الجلوس والمجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة.

الضغط على كلمة استعلام لتظهر لك في النهاية اسم الكلية أو المعهد المرشح له.

ومن المقرر أن يتمّ الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بعد قليل خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار بمقر الوزارة والتي تقدم فيها 223 ألف طالب بالشعبتين العلمية والأدبية، بنسبة 254.5 درجة علمي بنسبة 60%، و238 درجة لطلاب الأدبي بنسبة 58% .

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، قد كشف أنَّ هناك مفاجآت سارة لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، خلال إعلان نتيجة المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنَّ أعمال تنسيق المرحلة الثانية سارت بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي مشكلات.