كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق كلية علوم 2021 المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الاثنين؛ للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بالجامعات الحكومية للعام الدراسي 2021-2022.

وترصد «الوطن» فى السطور التالية نتيجة تنسيق كلية علوم 2021 المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية، على النحو التالي:

وجاء الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق كلية علوم 2021 المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية، لهذا العام، منخفضة بشكل كبير، عن السنوات الماضية، نتيجة لانخفاض مجاميع الثانوية العامة للعام الدراسى 2021.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة سوهاج 83.9% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة دمنهور 83.7% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة كفر الشيخ 83.4% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة القاهرة 83.1% لشعبة العملى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة جنوب الوادى 83% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة الزقازيق 82.9% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة المنصورة 82.7% لشعبةعلمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة أسيوط 82.4% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة طنطا 82.2% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة عين شمس 81.9% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة بنها 81.9% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة المنيا 81.9% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة سبين الكوم 81.7% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة الفيوم 81.7% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة بنى سويف 81.7% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة أسوان 81.7% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة حلوان 81.7% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة دمياط 81.7% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 81.7% لشعبة غبمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة بورسعيد 81.7% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة السويس 81.6% اشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة جنوب الوادى 80.9% لشعبة علمى علوم.

- الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة العريش 80.9%.