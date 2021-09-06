«التعليم العالي»: سنقبل 10% من طلبات تقليل الإغتراب.. والتحويل إلكتروني

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم فتح باب تقليل الإغتراب أمام الطلاب خريجي الثانوية العامة من يوم الأربعاء بعد غد وحتى يوم الأحد، إذ يتم منح فرصة للطلاب الراغبين في الدخول إلى نفس التخصص في كليات مناظرة قريبة من النطاق الجغرافي الخاص بهم، موضحًا أنه لا يوجد تحويل ورقي بين جامعة وأخرى، فكافة تقليل الاغتراب تحدث عن الموقع الالكتروني للتنسيق.

على الطالب التقدم بطلب تقليل الاغتراب على موقع التنسيق

أضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه على الطالب الراغب في تقليل الاغتراب، أن يقدم على الموقع الالكتروني للتنسيق، « ربما هو في جامعة بعيدة عن مقر سكنه، فيمكن الطالب أن يقدم على تحويل لكلية مناظرة أو كلية غير مناظرة إذا كان مجموعه يسمح له بدخول هذه الكلية غير المناظرة»، موضحًا أن التنسيق يوافق على تحويل الاغتراب بنسبة 10% من الأعداد المقدمة.

فتح باب تلقي رغبات تقليل الاغتراب يوم الأربعاء

أشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن تحديد نسبة قبول طلبات تقليل الاغتراب بنسبة 10% جاءت حتى لا نثقل على الكليات التي تستقبل الطلبة ولا تستوعب أكثر من هذا العدد، «هنبدأ من يوم الأربعاء القادم، وتستمر حتى يوم الأحد، وبعدها سيتم تحليل طلبات تقليل الرغبات وترتيبها وفقًا لمجموعات الطلاب»، موضحًا أن هناك 6500 طالب جاءت نتيجة التنسيق لهم «استنفاذ رغبات» إذ اختاروا كليات تفوق المجاميع الخاصة بهم.

حقوق كافة الطلاب «محفوظ»

تابع: « مكتب التنسيق فتح النهاردة لهؤلاء الطلاب فرصة أخرى أن يعيدوا مرة أخرى تنسيق رغباتهم بما يلائم مجموعهم، حتى لا يحدث استنفاذ مرة أخرى عن رغباتهم»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه حال حصول أي طالب من خريجي الثانوية العامة على درجات اضافية نتيجة التظلم، يأتي للوزارة بيان رسمي بأن الطالب حصل على درجات معينة، ووفقا لمجموعة يتم التحاقه بالكلية التي يرغب في الالتحاق به، « فحق الطالب محفوظ».

وعن تطعيم طلاب الجامعات، قال : «عندنا 3 مسارات، وهم أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير منهم حصل على جرعة واحدة، كما حصل عدد منهم حصل على جرعة ثانية، ثم الكوادر الإدارية بالجامعات، ثم طلاب الجامعات، فالطلاب بدأوا يتوافدوا على الجامعات من أجل تلقي اللقاح، وكافة الجامعات ترفع تقرير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار».