التعليم العالي: كليات الطب البيطري انخفضت 48 درجة مقارنة بالعام الماضي

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإقبال على كليات القطاع الطبي في المرحلة الأولى من التنسيق يكون مرتفعًا كل عام، ولكن المفاجأة أن حد القبول كان منخفضًا، ونفس الأمر كان في المرحلة الثانية إذ نزلت كليات الهندسة في المرحلة الثانية من التنسيق.

انخفاض درجات القبول ببعض الكليات

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الاثنين، أن كليات الطب البيطري انخفضت 48 درجة مقارنة بالعام الماضي، وانخفض حد القبول بقطاع التمريض 94 درجة، مقارنة بالعام الماضي، وانخفضت كليات الهندسة بـ54 درجة مقارنة بالعام الماضي، وانخفض حد القبول في كليات التخطيط العمراني بـ57 درجة، وكليات الحاسبات والمعلومات بـ57 درجة، وهذا يعني وجود انخفاض كبير في الأدنى يتوافق مع الانخفاض الذي حدث في المجاميع التي حصل عليها طلاب الثانوية العامة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الدولة أنشأت العديد من الجامعات، وبالتالي هذا أسهم إضافة إلى انخفاض مجاميع الطلاب في انخفاض حد القبول بالجامعات المصرية، موضحًا أن هناك عددًا ضخمًا من الكليات في الجامعات الحكومية يصل إلى 495 كلية، إضافة إلى المعاهد العليا، وهذا في مختلف قطاعات التعليم.

تحرك إيجابي تجاه بعض الكليات

وكشف أن هناك تحرك إيجابي تجاه كليات مثل الحاسبات والمعلومات، وقطاع التمريض، والهندسة، وهذا يدل على أن الشباب أصبح واعيًا بأن هناك قطاعات جديدة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، ولها مستقبل في سوق العمل، مشددًا على أن هناك إقبال أيضًا على الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى وجود إقبال على بعض الكليات الأخرى مثل الزراعة والتعليم الابتدائي، والحقوق، والتربية النوعية، والسياحة والفنادق، والتربية الرياضية، بالإضافة إلى المعاهد العليا.