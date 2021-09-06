تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد معرض الكتاب الرابع

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن الاحتفالات باختيار بورسعيد «عاصمة الثقافة المصرية»؛ افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، معرض الكتاب الرابع بالمحافظة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج، ومعرض «آخر مستنسخات من وثائق تحكى تاريخ المدينة الباسلة» أعدته دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد، بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد بهي، نائب رئيس هيئة الكتاب، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الافتتاح أبدت عبد الدايم، سعادتها بتوهج ربوع مصر بالفعاليات الفكرية والفنية وبالإقبال الجماهيري الكبير عليها. وأضافت أن أذرع القوى الناعمة تحتضن كافة محافظات الجمهورية، وتابعت بأن بورسعيد تضيء بحراك ثقافي يتواكب مع ما تشهده من طفرة في شتى المجالات.

وأوضحت أن الدورة الرابعة من معرض بورسعيد للكتاب، تؤكد تواصل مسيرة التنوير لبناء الشخصية وإعادة تشكيل الوجدان الجمعي، ووجهت الدعوة لأبناء المحافظة لزيارة المعرض والاستمتاع بالأنشطة الفكرية المتعددة المصاحبة إلى جانب استثمار فرصة تنفيذ مبادرة ثقافتك كتابك به والتي يتراوح سعر المطبوعات فيها من جنية وحتى 20 جنيها، بالإضافة إلى الاطلاع على جزء من بطولات المدينة الباسلة، من خلال معرض مستنسخات الوثائق التاريخية، الذي يصور تضحيات الأهالي في سبيل رفعة الوطن.

وكانت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية، استقبلت وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد، وقدمت مجموعة من الرقصات والأعمال الفلكلورية التي تعبر عن الطابع الفني للمحافظة.

تفاصيل معرض بورسعيد الرابع للكتاب:

يذكر أن معرض الكتاب الرابع ببورسعيد، يستمر على مدار 12 يوما متصلة، حتى 17 سبتمبر، ويقام على مساحة 3000 متر مربع، ويضم 38 جناح عرض، بمشاركة 51 دار نشر، خاصة بالإضافة إلى 6 من قطاعات وزارة الثقافة، ومؤسسة دار المعارف الصحفية، وتشمل المساحة الإجمالية، مسرحا مكشوفا لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة، التي يبلغ عددها 25 فعالية، تتنوع بين عروض فنية لفرق الفنون الشعبية وأنشطة للأطفال، وموسيقى عربية وتراثية، ولقاءات فكرية، وأمسيات شعرية وحوارية.

16 مستنسخا تاريخيا في معرض الوثائق

أما معرض الوثائق فيضم 16 مستنسخا، تتناول أمر الخديوي إسماعيل، وإنشاء ديوان لمحافظة بورسعيد، ودور أهالي بورسعيد في ثورة 1919، واعتراضهم وإضرابهم على حضور لجنة ملنر، كما يضم وثائق توضح دور المقاومة الشعبية من أهالي المدينة الباسلة في التصدي للعدوان الثلاثة عام 1956، إضافة إلى مساندة الدول العربية والإسلامية للجيش المصري وأهالي بورسعيد خلال فترة العدوان وما بعده، إلى جانب قرار تحويل المدينة إلى منطقة حرة.