وزيرة الثقافة تجدد الثقة للفنان إسماعيل مختار رئيسا للبيت الفني للمسرح

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، قرارا بتجديد الثقة للفنان إسماعيل مختار رئيسا للبيت الفني للمسرح، لمدة عام جديد.

إنجازات رئيس البيت للمسرح

يشار إلى أن الفنان إسماعيل مختار كان قد تولى رئاسة البيت الفني للمسرح عام 2016، حيث شهد البيت الفني للمسرح خلال فترة توليه لإدارته نجاحات عديدة سواء في مستوى العروض المقدمة أو عدد العروض المنتجة.

كما شهد البيت الفني خلال فترة تولي الفنان إسماعيل مختار، إنشاء فرقتين مستحدثتين وهما فرقة مسرح المواجهة والتجوال والمختصة بإنتاج العروض المسرحية للتجوال بالمحافظات، وفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة والمختصة بتدريب وتأهيل ودمج الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

​وعلى مستوى الإنشاءات تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء مسرح مصر، بالإضافة إلى تجديد جميع مسارح البيت الفني للمسرح.

وكانت وزيرة الثقافة، قد أصدرت مؤخرا قرارًا بتجديد الثقة لكل من المخرج خالد جلال، برئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والفنان ياسر صادق رئيسا للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لمدة عام جديد.

في سياق متصل، أطلقت وزيرة الثقافة، في أغسطس الماضي فعاليات المرحلة الثانية من مسرح التجوال والمواجهة بالمحافظات، الذي ينفذه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار.

وتشمل خطة مسرح المواجهة والتجوال في المرحلة الثانية تقديم 15 عرضًا فى 200 قرية مصرية بمشاركة جميع فرق بيت المسرح إلى جانب المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى اطلقها الرئيس السيسي، حيث يتم تقديم 335 ليلة عرض فى القرى والمناطق المستهدفة اعتبارًا من أغسطس الجاري وحتى منتصف شهر يناير 2022.

ومن بين العروض المقدمة: «ولاد البلد»، من إنتاج فرقة المسرح الحديث، وعرض «المتفائل» من إنتاج المسرح القومي، وعرض «ذهب الليل»، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وعرض «محطة مصر» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس.