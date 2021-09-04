وزيرة الثقافة والمحافظ يشهدان عروض فرقة «أوبرا القاهرة» في بورسعيد

توالت فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عرضا لفرقة «نجوم أوبرا القاهرة» بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة على مسرح المركز الثقافي، وبحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والدكتورة إيمان مصطفى، المدير الفني لفرقة الأوبرا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحشد كبير من الجمهور.

الغضبان: أبناء المدينة الباسلة يتمتعون بقدرة فائقة على تذوق الأشكال الإبداعية الجادة

وقالت عبد الدايم، إن احتفالات عاصمة للثقافة المصرية تتميز بالتنوع وتهدف إلى نقل كافة ألوان الإبداع إلى المحافظة، حاملة اللقب، وهو انتصار لاستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والمساهمة في بناء شخصيات واعية، وأشارت إلى ثراء المقومات الثقافية للمدينة الباسلة، التي كانت وما تزال مصدرا لإلهامات المبدعين، وتابعت أن مسيرة التنوير مستمرة في جميع ربوع مصر للمساهمة في تطوير المجتمع وبناء الإنسان، مشيدة بالمستوى المتميز للعرض وتفاعل الجمهور، الذي ضم الكثير من الأطفال والنشء، مع برنامجه الفني.

من جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بكافة الفعاليات الفكرية والفنية التي تقدمها وزارة الثقافة بالمحافظة، مؤكدا دعمه الكامل لها، وأضاف ان أبناء المدينة الباسلة يتمتعون بقدرة فائقة على تذوق الأشكال الإبداعية الجادة.

تقديم مختارات من أشهر أغاني أفلام «ديزني»

وخلال الحفل الذي أخرجته الدكتورة إيمان مصطفى، المدير الفني للفرقة، تألق نجوم فرقة أوبرا القاهرة في تقديم مختارات من أشهر أغاني أفلام «ديزني» وصاحبها تابلوهات استعراضية رائعة، قدمتها عناصر من فرقة باليه أوبرا القاهرة، تصميم ممدوح حسن ومحمد حامد، ديكور وجرافيك محمد عبد الرازق، صوت خالد درويش كان منها «علاء الدين، مولان، الجميلة والوحش، أنستازيا، الملك الأسد، فروزون» إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية العالمية منها «سواي، ذكرى، نهر القمر، فكر فيّ، طريقي، خذني إلى القمر» وغيرها، وأداها ببراعة واقتدار عزت غانم، داليا فاروق، جولي فيظي، إنجي محسن، أسامة علي، إلهامي أمين، سلمى الجبالي، ليلى إبراهيم، عماد عادل، عمرو مدحت.

يشار إلى أن وزارة الثقافة أعلنت عن إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية، انطلقت في مارس الماضي وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالتعاون مع المحافظة إلى جانب الساحات المناسبة، من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها.