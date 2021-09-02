وزيرة الثقافة ناعية ماهر سليم: كان مبدعا خلوقا وأحد فرسان المسرح

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الفنان الكبير ماهر سليم، الذى غيبه الموت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 2 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

وقالت عبد الدايم: إن الفنان ماهر سليم، كان أحد فرسان مسرح الدولة المخلصين فنيا وإداريا ونموذجا جمع بين الفن والإدارة وتميز بعشقة لعملة فكان مبدعا خلوقا، متمنية من الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

من هو ماهر سليم؟

حصل الفنان ماهر على أحمد سليم على بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج، في عام 1984، ودبلوم الدراسات العليا بالأكاديمية المصرية فنون مسرحية في الإخراج، وشارك فى حوالى 20 مسرحية منها «زنزانة المجانين، المغنية الصلعاء، القاهرة 80».

مناصب فى وزارة الثقافة:

وشغل الراحل العديد من المناصب الإدارية في وزارة الثقافة منها مدير عام مسرح الطليعة 2012، رئيس البيت الفني للمسرح 2013، مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي 2014، مدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة مارس 2013، وعضو بالجنة العليا للمهرجانات الدولية والمحلية بالمجلس الأعلى للثقافة.

- شارك في العديد من الأعمال الفنية مع المخرج العالمي يوسف شاهين، ومن أخر أعماله فيلم «وقفة رجالة»، مع ماجد الكدواني وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل»، من إنتاج شركات سينرجي، وقد حقق الفيلم أعلى إيرادات في السينما وقت عرضه.

وتوفي ماهر سليم منذ ساعات بعد ماعاناته مع مرض سرطان الدم، حيث بدأت في يوليو الماضى معاناة الراحل مع مضاعفات المرض الذي انتشر فى الدم، ليدخل أحد مستشفيات الأورام.

ومن جانبه قال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن جنازة الفنان ماهر سليم ستكون من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، ولم يحدد حتى الآن مكان العزاء.

وأعلن مكرم، وفاة الفنان ماهر سليم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.