«التعليم العالي»: مستعدون لكافة السيناريوهات حال زيادة إصابات كورونا

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة مستعدة لكافة السيناريوهات حال ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد، موضًحا: «الموقف ليس جديدًا بالنسبة للجامعات، ولديهم خبرة من الأعوام السابقة، ومستعدون لكافة السيناريوهات وفقًا لمعطيات الدولة وتقييمها الشامل».

التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة

وأضاف «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الإثنين، أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين وزارة الصحة والجامعات، لتطعيم الطلاب بدءًا من أول سبتمبر، وهناك طلاب حصلوا بالفعل على جرعة أو جرعتين، والإحصاءات موجودة لدى وزارة الصحة، مشددًا على أن الطلاب الجدد سيتلقون التطعيم أثناء الكشف عليهم قبل الدراسة، أما طلاب الجامعات، فهناك تجاوب للحصول على الجامعات، وهناك اجتماع دوري لمتابعة الموقف في مختلف الجامعات من أجل عام دراسي آمن.

قبول طلبات تقليل الاغتراب

أما عن مسألة تقليل الاغتراب، فقال باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطالب سوف يتقدم بذلك من خلال نفس موقع التنسيق، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل إلى يوم الأحد، وعلى الطالب أن يدخل على الموقع الإلكتروني ويكتب المكان الذي يرغب في الانتقال إليه، وهناك آلية إلكترونية تتمتتع بالعدالة، و«السيستم» يقبل 10% فقط من الطلاب، ويجرى ذلك وفقًا للمجموع.

طريقة التعامل مع الطلبة المتظلمين

وبالنسبة للطلاب الذين قدموا تظلمات، وإمكانية التحاقهم بالكليات التي أغلقت أبوابها بعد ظهور نتيجة تظلماتهم، قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «مفيش قلق على الإطلاق وهذا حق الطالب، والطالب يحتفظ بحقه الكامل في الكلية التي يرغب فيها طالما حصل على المجموع الذي تقبله الكلية».