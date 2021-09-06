التعليم العالي: المرحلة الثالثة للتنسيق بها فرص كبيرة بالكليات والمعاهد

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إمكانية تقييم جودة الطالب ومهاراته أثناء دراسته الجامعية، فذكر أن السنتين الأولى والثانية في الجامعة تُظهر مؤشرات مهارة الطالب، لذا نتحفظ عن قياس مهارات الطلاب حتى الوصول للسنة الدراسية الثالثة في الجامعة.

التعليم في الجامعات مختلف عن السنوات السابقة

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه في بعض الحالات يكون الطالب ليس متعودًا على الدراسة الجامعية، كونها تختلف عن الدراسة في التعليم ما قبل الجامعي، « سنة أولى بتبقى للطالب سيستم وتعود، وبعدين يحسن تقديراته ومهاراته في السنوات المختلفة».

قياس مدى كفء ومهارات الطلاب أثناء امتحانات الجامعات

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أهمية قياس مدى كفء ومهارات وعقلية الطلاب أثناء امتحانات الثانوية العامة و في الجامعات، « بالتأكيد ده يٌحسن المستوى»، موضحًا أن المرحلة الثالثة في التنسيق الخاص بالجامعات هذا العام يتواجد بها الكليات الحكومية والمعاهد بفرص كبيرة للغاية».

الكليات المتاحة لشعبتي علمي وأدبي بالمرحلة الثالثة

وعن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة سواء للشعبة العلمية أو الأدبية، أوضح أن هناك بعض الكليات للشعب العلمية مثل كلية الزراعة، ثم الكليات التي تتاح للشعبة العلمية والأدبية مثل التربية تعليم أساسي، وكليات الحقوق في بعض الجامعات سواء انتظام أو انتساب، وتربية نوعية، وكليات الأداب انتظام وانتساب، والسياحة والفنادق، معاهد فنية للتمريض، وتربية رياضية.