عبدالغفار: زيادة عدد مؤسسات التعليم العالي سبب انخفاض تنسيق الثانوية

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الثانية من التنسيق، شهدت هبوط الحد الأدنى في الكليات كافة، بدرجات تراوحت بين 43 درجة و94 درجة في الكليات، وهو ما يعبر عن الانخفاض الكبير للقبول في الكليات المختلفة.

انخفاضات كبيرة في الحد الأدنى للالتحاق بالكليات

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن الطب البيطري انخفض الحد الأدنى اللازم للالتحاق به بواقع 48 درجة عن العام الماضي، و54 درجة لكلية الهندسة، و57 درجة للتخطيط العمراني و66 درجة للعلوم التطبيقية، و93.5 درجة في التمريض.

الدولة توسعت في إنشاء مؤسسات تعليم عال جديدة

وتابع أن الدولة المصرية توسعت في إنشاء مؤسسات تعليم عال جديدة بالقطاع الحكومي في القطاع، حيث إن لدى مصر 495 كلية في 27 جامعة حكومية، حتى الجامعات الحكومية الموجودة منذ سنوات تقوم بإضافة كليات وتخصصات وبرامج جديدة سنويا، وهو ما يؤدي إلى توسيع القاعدة أمام الطلاب وانخفاض الحد الأدنى للمجاميع بالنسبة للقبول في الكليات المختلفة، ونفس القاعدة تسري على الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، حيث يتزايد عددها وبرامجها وعدد الكليات وهو ما يؤدي إلى المزيد من انخفاض الحد الأدنى لمجموع القبول بالكليات المختلفة.

وأكد أن انخفاض مجاميع الالتحاق بالجامعات لا يعني انخفاض جودة الطالب الذي يلتحق بها، مشيرًا إلى أن 40% من إجمالي طلاب الشعبة العلمية علمي علوم حصلت على أكثر من 90% في العام الماضي، ومن ثم فإن الطالب الذي حصل على أقل 97.6% لم يلحق المرحلة الأولى، ومن ثم فإن هذه المجاميع لم تكن موضوعية، لذلك فإن منحنى النتائج في الأعوام الماضية كان يحتاج إلى إعادة نظر.

وواصل: «التنسيق والحد الأدنى تخضع للمنافسة بين الطلاب ولا قلق بخصوصها، لأنه سيجرى تسكين الطلاب في القطاعات والكليات المختلفة وفقا للمجموع الذين حصلوا عليه، والمهم في الامتحان أن يقيس فعليا وبموضوعية قدرات الطالب الحقيقية ومهاراته وقدرته على التحليلي، ومن ثم فإن الامتحان يجب أن يكون موضوعيا وعادلا لقياس مدى كفاءة الطالب على مستوى المهارات المختلفة».