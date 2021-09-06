«التعليم العالي» ترد على شكوى ارتفاع أسعار المصروفات: هناك فرص متعددة

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليقًا على شكوى بعض أولياء الأمور من ارتفاع أسعار مصروفات الجامعات، إن اتساع عدد الكليات والتخصصات الدراسية المختلفة يخلق أمام الطالب فرصًا متعددة، ويمنع الاحتكار، والطالب في دقائق يستطيع التعرف على البرامج الدراسية المتاحة أمامه، ومصروفات الدراسة، ومع الاتساع الكبير الذي أوجدته الدولة خلال الفترة الماضية، فإن ما حدث غير مسبوق في عدد كليات التعليم العالي، وهناك 495 كلية، و190 معهدًا عاليا ومتوسطا، إضافة إلى الجامعات الأهلية التي لها مستوى دولي، وبالتالي فإن المنافسة قائمة بين الجامعات، والوعي سوف يسهم بشكل كبير في مسألة المصروفات للخدمة التعليمية المسألة.

التوسع في نظام الساعات المعتمدة

وأضاف «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الإثنين، أن هناك توسع في نظام الساعات المعتمدة، وهي أمر مهم لأن هذا يعدل من عدد سنوات الدراسة، ويمنح الطلاب المتفوقين أن ينتهوا من الدراسة سريعًا، وكافة الكليات الجديدة لديها لوائح تنص على نظام الساعات المعتمدة، والكليات القديمة جزء منها لديها لوائح خاصة بهذا النظام، والكليات الأخرى تسعى حاليًا إلى تنظيم لوائحها في هذا الشأن.

الرأي العام يدرك الفروق بين تنسيق العام الماضي والحالي

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الرأي العام أدرك الفروق الكبيرة بين التنسيق هذا العام، والتنسيق العام الماضي، وحيث يوجد انخفاضًا حادًا في حد القبول بالجامعات، ترواح من 11% إلى 22% بين الكليات المختلفة، وهذا ليس فقط بتأثير انخفاض المجاميع لطلبة الثانوية العامة، ولكن أيضًا نتيجة لزيادة المتاح من الكليات، حيث يوجد 495 كلية، وكلما توسعت الدولة في التخصصات العلمية وإنشاء الكليات ساعد ذلك في انخفاض التنسيق.

وشدد على أن المرحلة الثالثة من التنسيق بها كليات كانت في السنوات السابقة ينتهي التقديم فيها في المرحلتين الأولى والثانية، مثل كلية الزراعة، والتربية النوعية، والآداب، والحقوق، وكليات السياحة والفنادق، والتربية النوعية، وعدد كبير من المعاهد العليا، وبالتالي هناك فرص لا تزال أمام طلاب المرحلة الثالثة.