موعد شهر رمضان 2022.. اعرف أول أيامه

من بين 12 شهرًا هجريًا يحتل شهر رمضان مكانة خاصة وفريدة في وجدان المصريين، إذ تحتفل دار الإفتاء المصرية بإعلان رؤية هلال شهر رمضان من كل عام، وعقب إعلان «الإفتاء» اليوم، أن الأربعاء 8 سبتمبر الجاري هو الأول من شهر صفر، وأن الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 هو المتمم لشهر المحرم، فإن التقرير التالي يتناول موعد شهر رمضان 2022.

موعد شهر رمضان 2022.. كم يتبقى على حلوله؟

وبخصوص موعد شهر رمضان 2022، فإنه يتبقى نحو 205 يومًا على حلوله، وإذا ما جرى الاعتماد على الحسابات الفلكية فإنه من المقرر أن يُستطلع هلال شهر رمضان 2022 يوم الجمعة الذي يوافق 1 أبريل 2022، ليكون أول أيام شهر رمضان 1443 هجريًا 2022 ميلاديًا، إما يوم السبت 2 أبريل المقبل، في حال كان شهر شعبان 1443 هجريا الذي يوافق 2022 ميلاديا 29 يوما فقط، أو يوم الأحد 3 أبريل المقبل في حال كان شهر شعبان 1443 هجريا الذي يوافق 2022 ميلاديا 30 يوما، وتستطلع دار الإفتاء هلال كل شهري هجري بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين.

وبعيدًا عن موعد شهر رمضان 2022، استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2021 الماضي، إذ أعلنت أن الثلاثاء 13 أبريل 2021 هو الذي يوافق الأول من شهر رمضان 1442 هجريًا، وأنه لم تثبت بِالعَيْن المجردةِ رؤية الهلال بعد غروب شمسِ يومِ الأحدِ الذي كان يوافق 29 من شهرِ شعبانَ 1442، الموافقِ 11 مِن شهرِ إبريلَ لعامِ 2021 ميلاديا ، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وأعلنت الدار أن الإثنين 12 أبريل 2021 هو المتمم لشهر شعبان وأن الثلاثاء 13 أبريل هو الأول من شهر رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 ميلاديا.

موعد شهر رمضان 2022: الحسابات الفلكية تحدد

وبالعودة للحديث عن موضوع موعد شهر رمضان 2022 فإن الحسابات الفلكية التي ذهبت إلى أن شهر رمضان 1443 هجريا سيحل أول يوم له في 2 أبريل 2022 حتى 2 مايو 2022، هو موعد لا يزال مبدئيًا، خاصة وأنه يجرى تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، ويعد شهر رمضان الشهر التاسع بين شهور السنة الهجرية وهي « المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأول، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، ذي القعدة، ذي الحجة».

موعد شهر رمضان 2022 بعد تأكد رؤية الهلال شرعيًا

وفي حالة ثبوت صحة الحسابات الفلكية بخصوص حلول موعد شهر رمضان 2022 يوم السبت 2 أبريل 2022 بعد تأكد رؤية الهلال شرعيًا، فإن شهر رمضان المقبل سيأتي مبكرًا عن رمضان الماضي بنحو 11 يومًا مقارنة بالسنة الميلادية، إذ حل رمضان الماضي في 13 أبريل 2021، علمًا بأن أيام السنة الهجرية أقل من أيام السنة الميلادية بنحو 11 أو 12 يومًا.