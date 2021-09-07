3 أدلة توصلت بها التحريات لارتكاب أحمد حسن واقعة التحرش بـ«سما»

استمعت النيابة العامة لأقوال ضابط بوحدة مكافحة جريمة تقنية المعلومات، والذي تحدث عن صحة الواقعة فيما يتعلق ببلاغ ضحية اليوتيوبر أحمد حسن المجني عليها سما محمد زكي، ضد المتهم اليوتيوبر أحمد حسن، والذي اتهمته فيه بالتحرش بها وتحريضها على الفسق، خلال محادثة عبر تطبيق واتس أب، بعد إعلانه عن حاجته لفتاة لبطولة فيلم قصير، وتوصلت التحريات الفنية التي جرت في القضية، لعدة أدلة تثبت تورط أحمد حسن في الواقعة، وهو ما تستعرضه «الوطن» في هذا التقرير.

1 - الهاتف المحمول

أكدت التحريات الفنية التي جرت باستخدام التقنيات والبرامج الحديثة، أن المشكو في حقه أحمد حسن حسين حسن، هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التحرش بالمجني عليها، وتحريضها على الفسق.

أثبت التتبع الوارد بتقرير الفحص الفني الذي حوته أوراق القضية، أن المتهم أحمد حسن، مقيم فى منطقة البساتين، وهو مالك الشريحة التي تم استخدامها في الواقعة، كما تم ذكر عنوانه كاملا ورقمه القومي في التقرير الذي اطلعت عليه «الوطن».

2 - واتس أب

بفحص واتس أب الخاص بالمجني عليها، تبين وجود محادثات مع الرقم المحمول الذي تبين أن مستخدمه هو المشكو في حقه أحمد حسن، حيث راودها عن نفسها وتحرش بها لفظيا وعرض عليها لقاء محرما في فيلا بمدينة السادس من أكتوبر، فضلا عن طلبه صورا خاصة منها.

كما شمل التقرير وصفا للتطبيق كونه تطبيقا مجانيا للتواصل والدردشة، يمكن من خلاله التواصل مع الآخرين شريطة امتلاكهم البرنامج نفسه.

3 - إنستجرام

ووصفه التقرير أنه موقع خاص للتعارف بين أعضائه، ويتيح لهم تدشين حسابات يتم إنشاؤها بتسجيل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعضو، وذكر تقرير الفحص الفني اسم ورابط البريد الإلكتروني الموثق الذي جاء في بلاغ المجني عليها لشرطة مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

أقوال الضحية

واستمعت النيابة العامة للمجني عليها سما محمد، والتي أكدت أن المتهم تحرش بها لفظيا، وحرّضها على الفسق وممارسة علاقات آثمة نظير أن تكون مشهورة، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم قصير، كما أكدت المجني عليها، أن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية له، وعلى استعداد أن يُدلين بأقوالهن في الوقائع اللاتي تعرضن لها.