«جرائم المعلومات»: أحمد حسن هو مستخدم رقم وحساب إنستجرام في «التحرش بـ سما»

تواصل «الوطن» نشر نص التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضية التحرش والتحريض على الفسق، والتي أدلت فيها ضحية اليوتيوبر أحمد حسن، بأقوالها، بعدما مثلت أمام المحقق، وتحدثت عن ملابسات الواقعة، وبعد الانتهاء من سماع أقوالها، أمرت النيابة باستدعاء الضابط مُجري التحريات حول الواقعة، وهو من وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمديرية أمن القاهرة، لسؤاله عن الحادث والتحريات الفنية التي أجراها وما أسفرت عنه.. وبتاريخ 29 أغسطس الماضي، مثُل الضابط أمام النيابة العامة.. وشرع المحقق في سؤاله بالآتي وأجاب بعد حلف اليمين :

س : ما هي معلوماتك بشأن الواقعة ؟

ج : في بلاغ قدمته سما محمد طلبه، تتضرر فيه من المدعو أحمد حسن مستخدم الحساب الموثق ahmedhasosan، على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وكذا تضررها من مستخدم رقم هاتف محمول لقيامه بإرسال رسائل على رقمها الشخصي، على تطبيق واتس أب، تتضمن عبارات تحرش جنسي وتحريض على الفسق، وبإجراء التحريات الفنية واستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن مستخدم الهاتف المحمول هو المدعو أحمد حسن حسين حسن، ومحل إقامته البساتين.

س : ما هي الوسائل المستخدمة من قِبلك والآلية لإجراء التحريات ؟

ج : التقنيات والوسائل الحديثة عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

س : منذ متى وأنت تجري التحريات ؟

ج : منذ ورود البلاغ.

س : ما هو التطبيق الذي تم إرسال الرسائل عليه ؟

ج : واتس أب وانستجرام.

س : ما هي الشريحة المرتكبة لتلك الواقعة.. ومن هو مستخدمها؟

ج: الشريحة المثبتة بمحضر التحريات.. ومستخدم الهاتف المحمول هو أحمد حسن حسين حسن.

س : وكيف نما إلى علمك ذلك ؟

ج : من خلال التحريات الفنية.

س : ما قولك فيما قررته المُبلغة سما محمد استدلالا وتحقيقا ؟ (تلى عليه أقوالها)

ج : أيوه.. دا حصل.

س : ما هو الحساب الموثق بالمشكو في حقه، وما هو الرابط الخاص به؟

ج : الحساب هو ahmedhasosanK

س : كيف توصلت إلى ذلك ؟

ج : باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة.

س : هل بينك وبين المتهم أحمد حسن أي علاقة أو خلافات سابقة ؟

ج : لا.

س : هل بينك وبين المبلغة أي علاقة أو خلافات سابقة ؟

ج : لا.

س : هل لدى المتهم اسم شهرة ؟

ج : لا.

س : هل لديك أقوال أخرى؟

ج : لا.