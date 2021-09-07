نشأت الديهي عن هروب الأسرى: الواقع تفوق على الدراما بأيدي الفلسطينيين

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن سعادته بهروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، مشيرًا إلى أن الأسرى الفلسطينيين ليسوا مجرمين، وإنما هم مناضلين وأبطال يدافعون عن أرضهم وعرضهم، واصفًا هذا الموقف بـ«الواقع تفوق على الدراما بأيدي الفلسطينيين»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

سجن جلبوع يسمى غوانتانامو الشرق

وأضاف «الديهي»، أن ما حدث صرخة للعالم أجمع بأن الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية من رجال ونساء وأطفال لابد أن يخرجوا، موضحًا أن سجن جلبوع يسمى غوانتانامو الشرق، بينما الأبطال الفلسطينيين الشجعان قاموا بحفر نفق أسفل السجن بملاعق، وخرجوا من فوهة.

هناك حالة طوارئ داخل الحكومة والمخابرات الإسرائيلية

وأكد الإعلامي، أن الشاهد من هروب الأسرى الفلسطينيين، أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وأن القضية الفلسطينية لا تموت، والشعب الفلسطيني حي، مؤكدًا أن هناك حالة طوارئ داخل الحكومة والمخابرات الإسرائيلية، للتساؤل حول كيفية تمكن الأسرى الفلسطينيين من صفع المخابرات الإسرائيلية على رأسها بهذا الشكل.

الواقع تفوق على الدراما بأيدي الفلسطينيين

واعتبر نشأت الديهي، أن ما حدث يستحق أن يكون فيلما سينمائيا، معقبًا: «الواقع تفوق على الدراما بأيدي الفلسطينيين»، داعيًا الله أن يبعد عن هؤلاء الأسرى أيادي جنود الاحتلال.

ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية صورا، ومقاطع فيديو تظهر نفقا ضيقا حُفر أسفل مغسلة في حمام إحدى الزنزانات، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته «تساعد في ملاحقة السجناء الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع»، وإنه خصص طائرات للقيام بمهام المراقبة.