كيف ساعدت شركة هندسية إسرائيلية الأسرى الستة في الهروب من جلبوع؟

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، أن الخريطة الهندسية لسجن جلبوع الإسرائيلي مشدد الحراسة الذي هرب منه ليلة الاثنين الأسرى الفلسطينيين الستة، سبق وتم نشرها بشكل علني على شبكة الإنترنت.

هآرتس: الشركة الهندسية نشرت خريطة السجن على الإنترنت

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الخريطة الهندسية، سبق ونشرها مكتب الهندسة الذي أشرف على تصاميم بناء سجن جلبوع الإسرائيلي، موضحة في تقريرها أنها كانت متاحة لكل شخص أراد الاطلاع عليها.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: «لا يُعرف في هذه المرحلة ما إذا كانت الخريطة قد ساعدت الأسرى الفلسطينيين الستة على الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة»، فيما عقب مسؤول أمني رفيع في مصلحة السجون الإسرائيلية: «هذا خطأ أمني فادح من الدرجة الأولى، إن نشر مخطط بناء سجن أمني هو فشل أمن معلومات لمصلحة السجون التي سمحت بحدوث ذلك».

الأسرى ترجلوا لمسافة 3 كم ثم ركبوا سيارة

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية تفاصيل هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع، حيث هرب الأسرى الستة أو بعضهم سيرا على الأقدام من السجن مسافة 3 كيلومترات، ثم ركبوا سيارة.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن التخطيط المبكر للهروب من قبل الأسرى الفلسطينيين، وتهريب الهاتف الخلوي، ووجود مساعدين خارجيين لهم، هو بمثابة فشل استخباراتي جنوني.

ومن جانبها، قالت قناة «كان» الإسرائيلية، إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن كاميرات المراقبة في السجن شديد الحراسة رصدت فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع لكن الحراس المكلفين بمراقبة الكاميرات لم ينتبهوا، بحسب مراسل القناة الإسرائيلية.

وأعلنت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أنه في عام 2020 نصبت منظومة حديثة بكلفة ملايين الشواكل للتشويش على شبكة الاتصالات الخلوية في سجن جلبوع الإسرائيلي ولكن لم يتم تشغيلها حتى الآن.

وكشفت القناة الإسرائيلية عن تخوفات لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع شديد الحراسة، أن يؤدي إلى اشتعال مواجهات وتصعيد أمني في الضفة الغربية.