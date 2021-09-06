الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على غزة ردا على هروب 6 أسرى من سجن جلبوع

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، موقعًا في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة الفلسطيني، ردا على نجاح عملية هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين موقعًا غرب خان يونس، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة للموقع المستهدف.

وأشار إلى أن مقاتلات حربية من طراز ف16 تحلق بشكل مكثف في أجواء المنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الاثنين، انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم وممتلكاتهم.

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع دعوات المستوطنين باقتحامه في الأعياد اليهودية، واعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين بينهم أطفال خلال عمليات دهم وتفتيش طالت عدة محافظات فلسطينية.

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا قرب قرية دير أبو ضعيف الرابط قرى شرق جنين، وشرعت بتفتيش المركبات، واستدعت والد الأسير الفلسطيني أيهم كممجي وشقيقه من قرية كفردان غرب جنين، لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، ونشرت فرقة مشاة في سهل قرية بئر الباشا جنوب جنين.

أعمال البحث جارية عن الأسرى الهاربين من سجن جلبوع

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي «مكان» أن أعمال البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن جلبوع الإسرائيلي جارية، بعد حوالي 15 ساعة من هروبهم، حيث نصبت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 260 حاجزا في أنحاء إسرائيل.

من جانبه رجح رئيس قسم العمليات في الشرطة الإسرائيلية شمعون نحماني خلال حديث مع إذاعة «كان» الإسرائيلية استعانة الأسرى الفلسطينيين بسيارات بعد عملية الهروب.

جنرال إسرائيلي: حادث هروب الأسرى الفلسطينيين أمر خطير ومعقد

وصف قائد لواء الشمال في مصلحة السجون الإسرائيلية الميجر جنرال أريك يعقوف، حادث هروب الأسرى الفلسطينيين بـ«أمر خطير ومعقد»، مشيرا إلى أن هؤلاء الأسرى تمكنوا من الفرار بعد أن استغلوا عيبا تخطيطيا في مبنى سجن جلبوع الإسرائيلي، أدى إلى فراغات بين الزنازين، ولم يحفروا نفقا، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلي.