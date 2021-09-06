مفاجأة.. سائق تاكسي اكتشف هروب الأسرى من سجن جلبوع وليس شرطة الاحتلال

أفاد موقع «والا خدشوت» الإسرائيلي، أن عملية هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن «جلبوع» الإسرائيلي شديد الحراسة لم تكن وليدة لحظة معينة، ولكن كانت نتيجة لتخطيط وعمل استمر عدة أشهر طويلة.

المرحلة الأولى لهروب الأسرى استغرقت فترة طويلة

نشر الموقع الإسرائيلي سيناريو هروب الأسرى الفلسطينيين لحظة بلحظة، منذ الإعلان عن نجاح العملية الفريدة من نوعها، موضحا أن المرحلة الأولى لعملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة بدأت بالتخطيط المبكر من قبل الأسرى المنفذين لعملية الهروب النوعية.

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن الأسرى الفلسطينيين الستة، قاموا بالهروب من فتحة نفق أسفل مغسلة موجودة في غرفتهم، في حين جرى حفر فتحة الخروج من النفق قرب جدران سجن جلبوع الإسرائيلي.

وبحسب موقع «والا خدشوت» الإسرائيلي فإن فرقة التحقيق التابعة للشرطة الإسرائيلية تفحص إن كان بعض السجانين تورط في مساعدة الأسرى الفلسطينيين بالعملية التي نجحت فجر اليوم الاثنين.

سائق سيارة أجرة اتصل بالشرطة فجرًا

كشف الموقع الإسرائيلي أن مستوطنا يعمل سائق سيارة أجرة اتصل بالشرطة الإسرائيلية عند الساعة 1:49 فجر اليوم الاثنين، وأبلغهم أنه رأى شخصيات وصفها بـ«مثيرة للشبهات»، ويحملون أدوات في أيديهم، وقد وصلت إحدى سيارات الشرطة الإسرائيلية للمكان سالف الذكر من قبل السائق وأجرت عمليات بحث واسعة النطاق.

وتابع «والا خدشوت»: «عند الساعة 2:14 أبلغ الضابط المسؤول عن مركز الشرطة في المنطقة المحيطة سجن جلبوع الإسرائيلي حول البلاغات المتتالية التي تلقوها، بينما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية في تمام الساعة 3:29 عن فقدان ثلاثة أسرى فلسطينيين وبعد نصف ساعة أعلنوا عن فقدان ثلاثة أسرى فلسطينيين آخرين».

أكد الموقع الإسرائيلي أن الوقت بين هروب الأسرى الفلسطينيين فعليا وبدء عمليات البحث عنهم يسمح لهم بالمغادرة إلى أي مكان في الضفة الغربية، أو الداخل الإسرائيلي، أو حتى إلى خارج فلسطين في اتجاه الأردن بالتحديد.