تكنولوجية بني سويف: تدريب طلاب الفرقتين الأولى والثانية بمصنع سامسونج

أعلنت جامعة بني سويف التكنولوجية، اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور محمد شكر ندا رئيس الجامعة بني سويف التكنولوجية، إجراء تدريبات صيفية عملية لطلاب الفرقتين الأولى والثانية داخل مصنع سامسونج للإلكترونيات ومجمع الفيوم التكنولوجي، في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة بنى سويف التكنولوجية وشركة سامسونج ومجمع الفيوم التكنولوجي، لمنح طلاب الجامعة فرصة تعليمية تجريبية، وتزويدهم بما يلزم من تدريب مهني جيد لاكسابهم خبرات متميزة تعينهم علي المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي.

تدريب طلاب الفرقة الثانية بجامعة بني سويف التكنولوجية داخل مصنع سامسونج للإلكترتونيات

وقالت الجامعة في بيان لها، اليوم: «نظمت الجامعة تدريب صيفي للمجموعة الأولى من طلاب الفرقة الثانية ببرنامجي الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات بمصنع سامسونج للالكترونيات ببني سويف، ويأتي هذا التدريب في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة بنى سويف التكنولوجية وشركة سامسونج لمنح طلاب الجامعة فرصة تعليمية تجريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والميكاترونكس وتزويدهم بما يلزم من تدريب مهني جيد لاكسابهم خبرات متميزة تعينهم علي المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي».

وأضافت الجامعة: «كان في استقبال الطلاب القائمين على إدارة المصنع، حيث يستمر التدريب لمدة شهرين متواصلين، يقوم الطلاب بالتطبيق العملي على مراحل التصنيع وكيفية تشغيل اللآلات والمعدات بخطوط الانتاج المختلفة بالمصنع، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية وسلامة الطلاب، في إطار حرص الجامعة علي تطبيق الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا».

تدريب طلاب الفرقة الأولى ببرنامجي الميكاترونكس والأوتوترونكس بمجمع الفيوم التكنولوجي.

كما نظمت جامعة بني سويف التكنولوجية تدريب صيفي للفرقة الأولى من طلاب برنامجي الميكاترونكس والأوتوترونكس بمجمع الفيوم التكنولوجي، وذلك لتمكينهم من الاستفادة على المستوي العملي والتطبيقي، حيث يستمر التدريب لمدة شهر وخلاله يتم تدريب طلاب الميكاترونكس داخل ورش الانتاج المختلفة، كما يتم تدريب طلاب الأوتوترونكس داخل ورش ومعامل السيارات بالمجمع.

وبيّنت الجامعة: «يسهم تدريب الطلاب في ورش ومعامل المجمع المتطورة في رفع قدرات الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز العملية التعليمية من خلال التركيز على الجانب العملي ودراسة برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم التكنولوجي بما يسهم في تأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي قادرون على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار».