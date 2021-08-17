تويتر يلغي علامة التوثيق «الشارة الزرقاء»

قبل شهرين، أتاح تطبيق تويتر Twitter للجميع التحقق من حسابهم بشارة زرقاء منذ أن توقفت العملية مؤقتًا في عام 2017.

ومع ذلك، تم الآن إيقاف عملية التحقق هذه مؤقتًا، وفقًا لموقع The Verge.

وأكد تويتر Twitter أنه سيوقف عملية التحقق مؤقتًا من أجل تحسين عملية التطبيق والمراجعة.

«تويتر» يلغي علامة التوثيق ويراجع الحسابات

ولا يزال تويتر Twitter يراجع بعض التطبيقات الموجودة بالفعل، لذلك إذا كنت قد أرسلت تطبيقاتك مؤخرًا، فقد تظل قادرًا على الحصول على الشارة الزرقاء لحساب تم التحقق منه.

ومع ذلك، لم يذكر «تويتر» بالضبط كيف سيتم تغيير عملية التقديم والمراجعة، وما إذا كان سيتم تعديل معايير التقديم.

وقال التطبيق إن التطبيقات والتحقق سيستأنف في غضون عدة أسابيع، على الرغم من عدم ذكر التاريخ أو الإطار الزمني المحدد.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف برنامج التحقق من Twitter مؤقتًا، ففي عام 2017، بعد تلقي رد فعل عنيف للتحقق من أحد منظمي تجمع Unite The Right في شارلوتسفيل، جمد Twitter البرنامج. في وقت لاحق ، في عام 2021 ، بعد إطلاقه ، اضطر إلى إيقافه مؤقتًا مرة أخرى بسبب عدد هائل من طلبات التحقق.

ترتبط بعض المشكلات التي واجهها تويتر مع برنامج التحقق من حقيقة أن الشارة الزرقاء يعتبرها المستخدمون بمثابة تأييد، ومع ذلك ، ينص Twitter على أن الغرض من الشارة الزرقاء هو إظهار أن الحساب «أصيل ومميز ونشط».

وفي سياق آخر أعلن تطبيق تويتر Twitter منذ فترة عن طرح ميزة تشبه تطبيق سناب شات وإنستجرام، وهي عبارة عن قصص تختفي بعد مرور عدد ساعات معينة أطلقت عليها اسم Fleets، ولكنها حذفتها بعد مرور فترة قصيرة وأعلنت أنها لم تحقق الهدف المرجو منها.