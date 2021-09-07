ولي العهد السعودي يبحث مع «بن زايد» العلاقات مع الإمارات

تعتبر منطقة الخليج من المناطق المهمة على مستوى العالم، نظرا لما تتمتع به من موارد طبيعية، كما تعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ونرصد أهم الأحداث التي وقعت في المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأجرى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، اتصالاً هاتفيًا، بولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، واستعراض الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق آخر، بحثت قطر والسعودية، أمس الاثنين، تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الإرهاب، إلى جانب أبرز التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

أمير قطر يبحث مع وزير الداخلية السعودي العلاقات بين البلدين

وقال «الديوان الأميري» القطري في بيان، إن أمير البلاد تميم بن حمد استقبل في مكتبه، وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق، موضحا أن الجانبان، استعرضا العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما التقى الوزير السعودي، برئيس الوزراء، وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة، وعقد الجانبان، جلسة مباحثات، وبحث المسؤولان، العلاقات الثنائية وسبل تنميتها لا سيما في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الإرهاب.

وكان وزير الداخلية السعودي وصل إلى العاصمة القطرية «الدوحة» مساء السبت الماضي وغادرها، أمس الاثنين، في زيارة رسمية هي الأولى له إلى قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية في عام 2017 وعودة العلاقات بين البلدين وفق مخرجات قمة «العلا» التي عقدت في السعودية في 5 يناير 2021.

والتقى أمير قطر، تميم بن حمد، في عاصمة بلاده «الدوحة»، أمس الاثنين، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وجرى خلال اللقاء بين الجانبان مناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان.

بينهم نشطاء حقوقيين.. الإمارات تستقبل 41 أفغانيا

بدورها، استقبلت الإمارات، 41 أفغانيا يضمون أعضاء من فريقي الفتيات الأفغانيات لركوب الدراجات وتطوير الروبوتات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام»، إن أولئك تم إجلاؤهم لدواع إنسانية من أفغانستان،

وأشارت «وام»، إلى أنه ستتم استضافة النساء والفتيات والعائلات في مدينة الإمارات الإنسانية في العاصمة «أبوظبي» حيث سيتم إيواؤهم وتوفير الرعاية الصحية والغذاء لهم لضمان رفاهيتهم".

وأضافت الوكالة الإماراتية، أنه من المقرر مغادرة المجموعة إلى كندا وستتم معالجة طلبات الهجرة الخاصة بهم على أساس الأولوية.