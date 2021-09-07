درة تتصدر تريند «تويتر» بحكاية «غالية».. وإشادات بدورها: لمستي قلوبنا

تصدرت النجمة التونسية درة تريند موقع «تويتر» في أعقاب عرض الحلقة الثالثة من حكاية «غالية» ضمن أحداث مسلسل «زي القمر»، والذي تذاع حلقاته عبر قنوات cbc.

إشادات بأداء درة في «حكاية غالية»

وحاز أداء درة للشخصية إعجاب رواد موقع «تويتر»، حيث كتب أحد المتابعين: «أول حلقة من حدوتة غالية كانت رائعة وأداء درة ممتع وحقيقي، لمستني جداً القصة وتفاصيلها بتعبر عن واقعنا، ودرة قدرت بموهبتها تتألق في تجسيد مشاعر غالية وتلمس قلوبنا، شابوه درة وكل صناع العمل».وكتب آخر بقوله: «درة عاملة شخصية جديدة في مسلسل زي القمر حكاية غالية، والحقيقة إنه موضوع انتشر الفترة الأخيرة بين البنات والشباب، وكنا محتاجين تسليط الضوء عليه، متحمسة أشوف بقية الحكاية.ويشارك في بطولة حكاية «غالية» كل من مراد مكرم، أحمد حلاوة، فراس سعيد، فرح يوسف وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، إنتاج مها سليم، وإخراج شيرين عادل.

وفي السياق ذاته، تتابع درة ردود الفعل إزاء مسلسلها الجديد من إيطاليا، حيث تتواجد حالياً رفقة زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد، وقد أطلت الفنانة التونسية بأكثر من إطلالة على جمهورها من إيطاليا عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشادوا بأناقة وشياكة درة وارتدائها دوماً أحدث صيحات الموضة.

آخر أعمال درة في الدراما التليفزيونية

وكانت آخر أعمال الفنانة التونسية درة مشاركتها في بطولة مسلسل «بين السما والأرض» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، ودارت أحداثه في 15 حلقة، حيث حاز دورها على إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، وشاركها البطولة كل من هاني سلامة، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، سوسن بدر، ندي موسي، نورهان، من تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد العدل.