وسائل إعلام: ميلانيا ترامب لا ترغب في العودة إلى البيت الأبيض

أخبرت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب، العديد من معارفها بأنها لا ترغب في العودة إلى «البيت الأبيض» وإنه في حال أراد زوجها دونالد ترامب الترشح مرة أخرى، فعليه القيام بذلك بدونها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الأمريكية.

وقالت مراسلة تعمل لدى شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، وتدعى كيت بينيت، إنه على عكس عام 2016، ليس لدى ميلانيا أي نية للانضمام إلى الحملة الانتخابية لزوجها الرئيس الأمريكي السابق.

مراسة «سي إن إن»: ميلانيا شخصية تتمتع بالخصوصية

واشارت بينيت، إلى أن عدة أشخاص أخبروها أن ميلانيا ليست مهتمة حتى بالتواجد في «البيت الأبيض» ولا أن تصبح السيدة الأولى مرة أخرى، موضحة أن «ميلانيا شخصية تتمتع بالخصوصية، وهي انسحبت إلى منتجه (مار إيه لاجو) وليست مهتمة بمساعدة زوجها في أي جولة محتملة في 2024».

وأوضحت تقارير في وقت سابق، أن ميلانيا كانت سعيدة وتشعر بالراحة منذ خروجها من «البيت الأبيض»، وظلت بعيدة عن الأنظار إلى حد كبير، على عكس بعض أسلافها، ولم تظهر على الملأ إلا مرات قليلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ولم يقل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد ما إذا كان يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، على الرغم من أنه أثار هذا الاحتمال عدة مرات، وقال في وقت سابق، إن أنصاره سيكونون سعداء جدا بقراره، فيما واصل الرئيس السابق، جمع الأموال لحزبه الجمهوري، وعقد التجمعات على الرغم من عدم إعلانه عن الترشح للرئاسة الأمريكية لعام 2024.