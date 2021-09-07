هجوم ضد دور سلوى محمد علي في مسلسل «بيت عز»

هجوم شديد واجهته الفنانة سلوى محمد علي بسبب دورها في مسلسل «بيت عز»، الذي يذاع يوميا علي قناة dmc حيث تجسد دور الخالة الاستغلالية الجاحدة.

التعليقات على دور سلوى محمد علي

وجاءت التعليقات على دور سلوى كالتالي «الست دي مضايقاني أووي والله والبنت بتتعامل معاها بكل أدب واحترام وهي ولا عندها دم أصلا حسبي الله في الناس اللي كده».

وأضاف آخر: «حسبي الله ونعم الوكيل فيها دي أكبر عدوة منها لله، ومحدش يقدر يعوض الأم والأب مهما كان».

وعلق آخر «فظيعة بجد أول مرة أشوف خالة كده.. ده مفيش أحن من الخالة».

وقال آخر «قصة حزينة بتدوس على جرح اللي زي عليا وحسبي الله ونعم الوكيل في خالتها».

وأضاف تعليق آخر «دي الخالة الحرباية الحمد لله إن ربنا بعد عننا الأمثال دي وخرجهم من حياتنا».

مسلسل «بيت عز»

«بيت عز» حكاية ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا» وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده الموسم الأول، الحكاية الأولى من مسلسل «بيت عز»، بطولة سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي.المسلسل فكرة يسري الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحا كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصري، ومن أبرز الفنانات اللاتي شاركن في المسلسل، ريهام عبدالغفور وحنان مطاوع، وفاء عامر، كنده علوش، جميلة عوض، وأروى جوده وشيري عادل.