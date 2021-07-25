ارتفاع إصابات كورونا بـ كوريا الجنوبية إلى أكثر من 188 ألف حالة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم،1487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و 5 حالا وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفاق لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأشارت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 188848 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2073 حالة.

وفي الصين أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل البر الرئيسي، 5 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس، أمس السبت: حالتين في جيانجسو وحالة واحدة في كل من يوننان و لياونينج و قوانجدونج، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

«لجنة الصحة الوطنية» الصينية: تسجيل 27 حالة وافدة مصابة بالفيروس

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إنه تم تسجيل 27 حالة وافدة مصابة بـ«كورونا»: 6 حالات في يوننان و5 حالات في قوانجدونج و4 حالات في كل من شنجهاي و فوجيان وحالتين في منطقة منغوليا الداخلية وهونان وحالة واحدة في تيانجين وخنان و سيتشوان وقانسو.

وأضافت اللجنة الصينية، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالفيروس، في البر الرئيسي.