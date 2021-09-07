13 معلومة عن التغيرات المناخية.. تهدد مستقبل الأرض

تحدث الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع للأمم المتحدة، عن تقرير المنظمة الدولية للأرصاد عن التغيرات المناخية، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز».

أبرز ما ذكر نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء عن التغيرات المناخية نرصده لكم كما يلي:

1- 50% من الكوارث ناتجة عن تغير المناخ.

2- 45% من الوفيات ناتجة عن التغيرات المناخية.

3- 78% من الخسائر الاقتصادية ناتجة عن التغير المناخي.

4- الوفيات انخفضت إلى الثلث في الدول المتقدمة بسبب نظام الإنذار المبكر.

5- العالم اتخذ اتجاه جيدا نحو مواجهة التغير المناخي منذ 2015.

6- لو لم يتم التعامل مع التغيرات المناخية بشكل أفضل فلن نستطيع الحياة على الأرض.

7- ارتفاع درجة حرارة الأرض الناتج عن ثاني أكسد الكربون وثاني أكسيد النيتروز جعل الأرض أصبحت كصوبة مغلفة بالغازات التي تحبس الحرارة.

8- لدينا مشكلة كبيرة جدا ويجب تداركها وإلا لن نستطيع الحياة على الأرض.

9- سبب لجوء بعض الدول لبناء مستعمرات على المريخ لأنها تتوقع أن الأرض لن تكون صالحة للحياة عليها نتيجة التغيرات المناخية.

10- حتى لو انخفضت درجة الحرارة سنظل لعقود نعاني من أثر التلوث في التغيرات المناخية.

11- الحل الوحيد في العالم كله هو استخدام الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري الفحم والبترول والغاز.

12- مصر يحتذى بها في استخدام الطاقة النظيفة.

13- لدينا في مصر أنظمة إنذار مبكر بنسبة 90% عن طريق الأقمار الصناعية.